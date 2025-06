SPARTAK IMA NOVOG TRENERA: Evo ko je zamenio Tomislava Sivića na klupi Subotičana

SPARTAK je uspeo da sačuva superligaški status i u novu sezonu će ući sa novim trenerom.

OSVEŽENjE Dušan Đorđević, trener Čukaričkog/FOTO: N. Paraušić

Tomislava Sivića na klupi Subotičana je zamenio 55-godišnji stručnjak iz Beograda Dušan Đorđević.

On je do sad u karijeri trenirao reprezentaciju Srbije do 21 godine, zatim Čukarički, Napredak i Radnik.

Podsetimo, Spartak je sezonu okončao na 12. mestu prvom iznad crte za baraž, osvojio je 44 boda.

