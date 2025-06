"TO NIJE DOBRO ZA SRPSKI FUDBAL": Bibras Natho se ponovo oglasio i podigao prašinu!

Bivši kapiten reprezentacije Izraela proteklih šest godina uživa u Partizanu, ali mu uprkos odličnim igrama nedostaje trofej kao kruna bitisanja u Beogradu.

M. Vukadinović

Iskusni 37-godišnji vezista je više puta naglašao da mu se ne dopada stanje u srpskom fudbalu.

Još jednom je za TV Partizan govorio o tome da smatra da se u srpskom fudbalu favorizuje Crvena zvezda.

- Rekao sam pre dve godine da ono što se dešava u srpskom fudbalu nije dobro i da će se to odraziti na Evropu. Razumem da se jedan klub gura, to je dobro i nadam se da će klubovi iz Srbije uspeti, ali... U poslednje dve godine Srbija ima jednu ili dve pobede u evropskim utakmicama što je dovelo da sa 12. mesta Superliga padne na 23. To je užasna situacija, zato će biti svima teško da se plasiraju u Evropu. Žao mi je zbog toga, pre dve godine je situacija bila daleko bolja, sa samo jednom utakmicom klub je mogao u Ligu šampiona, a još nekoliko u Ligu Evrope i Ligu konferencija. Moramo mnogo da radimo da bismo igrali grupnu fazu u evropskim takmičenjima, ali uz malo sreće verujem da je moguće - rekao je Natho.

