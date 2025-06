"DELIJE" NA NOGAMA: Nikola Vučević u Zvezdi? (VIDEO)

CRVENA zvezda i Nikola Vučević, veza o kojoj se često govori, a sada je i sam košarkaš govorio o tome.

Foto AP

NBA centar Nikola Vučević, član Čikago Bulsa ima ugovor do kraja sezone 2025/26 po kome zarađuje 20 miliona dolara godišnje.

On je, tokom gostovanja na podkastu sa Edinom Avdićem (X&O Chat) otkrio da bi mogao uskoro da postane član svog omiljenog kluba – Crvene zvezde.

Ne treba ni objašnjavati kakva bi erupcija oduševljenja nastala u tom slučaju, a evo šta je Vučević rekao:

- Pa zavisi, drugačije je to dosta. Druga je to košarka, drugi je to stil igre i sama ta liga je drugačija u odnosu na NBA. Nije ni lako posle toliko godina se vratiti i navići. Uvek kažem, ako i dalje budem imao veliku želju da igram, a u NBA me ili neće ili nije ta situacija koju ja želim, onda bih razmotrio da se vratim da igram ovde. Ali, primarni cilj mi je da ostanem tamo što duže mogao, da igram i dalje. NBA je najbolja liga. Pričaju ljudi drugačije, ali ja smatram da nisu u pravu. Neću da kažem, nikad ne reci nikad, ali razmišljam da bih tamo voleo što duže. Kad više nije to to, onda bih možda razmislio, ali bih možda i završio.

Kada dođem u Beograd, stalno me pitaju ‘Kad ćeš u Zvezdu, kad ćeš u Zvezdu?’ Razumem ja, ima i u meni ponekad razmišljanja o tome. Bilo bi lepo, navijači, sve to, bila bi to super priča. Ali opet, NBA je NBA. Ti kao sportista i takmičar hoćeš najbolje. Logično da hoćeš gde je najbolje i kao sportista odradiš najviše što možeš. Možda će doći neki period kad više ne budem među nosiocima igre, kad ne bude tih velikih ugovora, pa možda tada izaberem neki jači klub, gde ću imati manju ulogu, pa da jurim tu titulu. Videćemo, o tom potom, rekao je Nikola Vučević.

