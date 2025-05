"OPTIMISTA SAM": Trener Radničkog ovako najavio duel protiv Jedinstva

Fudbaleri Radničkog dočekaće u sedmom kolu plej-aut faze Superlige Srbije ekipu Jedinstva. Utakmica na „Čairu“ biće uvertira za baraž, za opstanak u ligi, koji očekuje Nišlije.

- Očekuje nas jedna dobra utakmica protiv ekipe koja u drugom delu prvenstva igra veoma dobro. Naravno da je bitan rezultat jer je važno iz kakvog ćemo raspoloženja ući u utakmice baraža. Nadamo se pozitivnom rezultatu. Biće to dobra prilika da se pripremimo za baraž, sve što se bude dešavalo u narednom periodu biće priprema. I pored poslednja dva poraza ja sam optimista jer mislim da ekipa igra dobro. Rezultati nas malo nisu ispratili, ali nema to nikakve veze. Rekao sam pre dve-tri nedelje da je baraž realnost i to se obistinilo. Radimo i spremno ćemo ući u sve utakmice koje slede, istakao je šef stručnog štaba Radničkog Siniša Dobrašinović.



Saglasan da ekipa gleda, i ka Jedinstvu, i ka baražu bio je i Nemanja Belaković.- Sigurno je da smo svesni situacije u kojoj se nalazimo. Potrudićemo se da nam ova utakmica sa Jedinstvom bude kao priprema za ono što nas očekuje u narednih desetak dana. Nadam se da bi pozitivan rezultat pomogao ekipi da u što boljem raspoloženju uđe u utakmice, da ih tako nazovemo, sezone. Mečevi u baražu su nam mnogo bitniji i svesni smo da moramo da uradimo sve što je do nas da ostavimo Radnički u eliti, govori Belaković.Utakmica, Radnički – Jedinstvo, biće odigrana u subotu 24. maja u 17 sati. Glavni sudija biće David Matić.

