TRESE SE OSTRVO! Pep Gvardiola zapretio odlaskom, ako čelnici Mančetser sitija ne urade ovo...

Trener Mančester sitija Pep Gvardiola zapretio je da će napustiti taj fudbalski klub, ako od ovog leta ne bude imao manji broj igrača na raspolaganju.

Siti je sinoć pobedio Bornmut 3:1, a u ekipi sastavljenoj od 20 fudbalera nije bilo nekolicine igrača, među kojima Abdukodira Husanova, Savinja, Džejmsa Mekatija, Klaudija Ečeverija i Rika Luisa.

Uprkos tome što na raspolaganju ima veliki broj igrača, španski trener rekao je da sledeće sezone želi manju ekipu.

"Rekao sam klubu da ne želim to (veću ekipu). Ne želim da ostavim petoricu ili šestoricu igrača na ledu. To ne želim. Otići ću. Napravite manju ekipu, ostaću. Mojoj duši je nemoguće da kažem igračima da ne mogu da igraju", rekao je Gvardiola, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Gvardiola je dodao da je teško konstantno izostavljati igrače iz ekipe za utakmice.

"Možda tri, četiri meseca nismo mogli da izaberemo 11 igrača, nismo imali defanzivce, bilo je toliko teško. Posle toga, ljudi su se vratili, ali sledeće sezone ne može biti tako. Kao trener ne mogu da treniram 24 igrača, a svaki put moram da ostavim četvoricu, petoricu, šestoricu kod kuće u Mančesteru jer ne mogu da igraju. To se neće desiti. Rekao sam klubu, to ne želim", naveo je on.

Siti je u januaru potrošio više od 200 miliona funti na dovođenje Husanova, Omara Marmuša, Nika Gonzalesa i Vitora Rejsa, a na Etihad je došao i Ečeveri, posle pozajmice u River Plejtu.

Jedini igrač koji će ovog leta sigurno napustiti klub je Kevin de Brujne, dok se spekuliše da bi i Džek Griliš mogao da ode. On je poslednji put bio starter u Premijer ligi 2. aprila.

Upitan da li to znači da su neminovni još neki odlasci, Gvardiola je rekao da je to pitanje za klub.

"Ne želim da imam 24, 25, 26 igrača kada su svi zdravi. Ako bude povreda, nažalost, imamo neke igrače iz akademije i to ćemo uraditi", naveo je 54-godišnji trener.

Gvardiola je rekao da je velika ekipa neodrživa i da je "za dušu tima" važno da njegovi igrače stvore novu međusobnu vezu, "koju su ove sezone pomalo izgubili".

Svi klubovi u Premijer ligi mogu da uvrste 25 igrača u ekipu, ali ne mogu svi da igraju. Na sajtu Mančester sitija imenovano je 28 igrača u prvom timu, uz četvoricu fudbalera koji su na pozajmicama.

Gvardiola je sezonu 2023/2024 počeo sa 20 seniorskih igrača.

U poređenju sa Sitijem, na sajtu Čelsija navodi se da je 31 igrač u prvom timu, a 21 igrač na pozajmicama, Brajton i Totenhem imaju po 29 igrača, a Vulverhempton 30.

Među klubovima sa manjim ekipama su Arsenal sa 24 i Liverpul, Aston Vila, Everton i Notingem Forest sa po 25 fudbalera.

