BIVŠI REPREZENTATIVAC BESAN NA MURINJA: "Pravi budale od svih nas, hitno ga treba otpustiti"

Fudbalski klub Fenerbahče je u krizi, a poraz u 32. kolu turske lige od ljutog rivala Bešiktaša praktično im je okončao šampionske ambicije.

Glavni na udaru je trener Žoze Murinjo, a po njemu su udarili "drvlje i kamenje".

Jedan od najžustrijih je bivši fudbaler Reala, Fenerbahčea i Galatasaraja, kao i reprezentativac Bosne i Hercegovine Elvir Baljić.

- On pravi budale od svih nas. Molim ljude iz kluba da ga hitno smene. Mislim da Murinjo više nije dobar trener — ustvari, da je loš trener. On se svima nama ruga i više ne mogu da ćutim. Opet nas je iznenadio postavom. Gde je logika? Ne možeš uništavati ekipu svojim egom i arogancijom. Igrači nemaju kontinuitet jer on stalno nešto menja - zapenio je Baljić.

Dodao je da Murinjo mora da dobije otkaz.

- Molim Fenerbahče da na kraju sezone ne nastavi saradnju s ovim čovekom. Više nemam nikakvog poštovanja prema njemu, a što se tiče igrača, želim im reći samo jedno — prvenstvo su izgubili, ali zašto se ne bore? Znači li im uopšte za koga igraju? - zaključio je Bajić.

Murinjo je protiv Bešiktaša na klupi ostavio Dušana Tadića, Edina Džeka, Čenka Tosuna, i Dominika Livakovića, a ovo je izazvalo ogorčenost kod svih navijača.

Džeko i Tadić su navodno već dobili odrešene ruke u izboru nove sredine na kraju godine jer klub ne računa na njih, a misterija je i šta će biti sa Livakovićem.

Jedno je sigurno, Murinju se takože opasno "ljulja" pozicija.

