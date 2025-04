BIBRAS NATHO PROZVAO ZVEZDU: "Nije važno šta Partizan uradi, danas je u Srbiji nemoguće osvojiti titulu"

Došao je Bibars Natho u Partizan 2020. godine i nije mogao da sanja da u pet godina sa crno-belima neće osovjiti apsolutno ništa.

Tim iz Humske pokušava, ali ne uspeva da prekine dominaciju Crvene zvezde ali Izraelac pokazuje veliku želju da do kraja boravka u Beogradu osvoji trofej.

U sezoni 2021/22 Partizan je osvojio čak 98 bodova, ali ni to nije bilo dovoljno za titulu.

- Da, bila je to neverovatna sezona, ali nedovoljno dobra da dođemo do titule. To je jedan od razloga zašto kažem da nije važno šta Partizan uradi, danas u Srbiji - titulu je nemoguće osvojiti. Nedavno, jedan sudija iz Superlige (prim. aut. Novak Simović) pričao je o greškama, što je bila jedan od razloga, zašto nismo postali prvaci. Ali, na kraju, šta mi možemo da uradimo... Dali smo sve od sebe, i tada i ove godine, zaista dajemo maksimum. Tih 98 bodova bilo je nešto nesvakidašnje, ali na kraju ostali smo bez ičega – rekao je Bibars Natho za "Sportski žurnal".

