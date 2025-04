NEMANJA MATIĆ GLEDA I NE VERUJE: Evo šta mu je Onana odgovorio posle Srbinove prozivke o kojoj priča ceo svet

Podsetimo, uoči prve utakmice četvrtfinala Lige Evrope između Liona i (posrnulog) engleskog giganta, koja se igra u četvrtak, Matić je rekao da je Onana "jedan od najgorih golmana u istoriji Mančester junajteda".

Matić, koji je igrao za Junajted između 2017. i 2022. godine, upitan je za komentare golmana da je ekipa Premijer lige "mnogo bolja" od francuskog rivala.

Onana je, naime, rekao da će Lion, koji je peti u Ligi 1, biti autsajder u ovom dvomeču, i to podvukao rečima: "Naravno da neće biti lako, ali mislim da smo mnogo bolji od njih".

Upitan upravo o toj izjavi, 36-godišnji Srbin je odgovorio:

"Morate da imate neko pokriće da biste nešto tako rekli. A Onana... Znate, poštujem ja sve, ali da biste to rekli, morate da imate pokriće. Ako ste jedan od najgorih golmana u istoriji Mančester junajteda, morate da vodite računa o tome o čemu pričate. Da je to kazao David de Hea, Peter Šmajhel ili Edvin van der Sar, onda bih se zapitao o toj temi, ali ako ste statistički jedan od najgorih golmana u modernoj istoriji Mančester junajteda, onda morate da na delu pokažete to što pričate, i to pre nego što nešto kažete. Videćemo šta će biti...", rekao je Matić.

Posle ovakve izjave čuvenog srpskog fudbalera, koji je 189 puta nosio dres Junajteda, Onana nije želeo da ćuti.

Štaviše, rešio je da i sam "prozove sagovornika".

Učinio je to na sledeći način:

"Nikada ne bih iskazao nepoštovanje prema drugom klubu. Znamo da će sutra biti teška utakmica protiv jakog protivnika. Fokusiramo se na to da pripremimo nastup kako bi naši navijači bili ponosni. Inače, ja sam bar podigao trofeje sa najvećim klubom na svetu. Neki ne mogu to da kažu..."

Onana je to poručio kao neko ko je sa Junajtedom podigao pehar FA kupa 2024. godine, dok Matić u periodu 2017 - 2022. nije uspeo nijedan jedini kao igrač kluba sa Old traforda.

Srbin je zato osvojio Premijer ligu dvaput sa Čelsijem, kao i FA kup i Liga kup, ima i pehare iz Slovačke (kup sa Košicama) i Portugalije (dupla kruna 2014, kao i dva Liga kupa).

Kamerunac, sa druge strane, ima sa Ajaksom tri titule u Holandiji, dva tamošnja Kupa, kao i Kup i Superkup Italije. Učestvovao je u finalu Lige Evrope sa amsterdamskim "kopljanicima" 2017, a sa Interom bio učesnik finala Lige šampiona 2023.

