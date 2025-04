RUSIJA SLAVI! Rusi dobili sjajnu vest iz Beograda

"DELFINI" nisu izborili plasman na finalni turnir Svetskog kupa od 11. do 13. aprila u Podgorici, ali to ne znači da će odmarati. Selektor vaterpolista Uroš Stevanović će u to vreme organizovati trodnevne pripreme u Kragujevcu na koje je pozvao 24 igrača. Na spisku su svi osvajači zlatne olimpijske medalje u Parizu što nagoveštava da kormilar Srbije računa za SP od 11. do 24. jula u Singapuru i na prekaljene igrače, kao što su Miloš Ćuk i Nikola Dedović.