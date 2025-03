"NAJVEĆI SMO KOŠARKAŠKI BREND U REGIONU!" Jake reči direktora Cibone Tomislava Šerića

Nekadašnji šampion Evrope zagrebačka Cibona već dugo je u finansijskim problemima. "Vukovi", koji su osamdesetih dva puta bili najboljim tim "Starog kontinenta" trenutno su pretposlednji na tabeli ABA lige, ali za opstanak ne moraju preterano da brinu, jer iz lige ispada samo poslednji tim, a to će gotovo izvesno biti Mornar iz Bara.

Foto: ABA liga/Ivana Dergez

- Cibona je najveći košarkaški brend u celoj regiji i ova borba koju prolazimo je jako važna za hrvatsku košarku. Pre dve godine, kada je ova uprava stupila na dužnost, bila je katastrofalna situacija, bila je to spaljena zemlja. Bili smo blokirani 239 dana u nizu i započela je stečajna procedura. Nismo mogli servisirati svoje obveze, bila je vrlo teška situacija pa smo vam htjeli izneti trenutne rezultate i šta očekujemo u narednom periodu. Ne smemo dozvoliti da Cibona izgubi deo onog što je nateže steći, što mnogi klubovi pokušavaju, a niko nije uspeo postići na nivou Cibone, a to je vrednost brenda i tradicije koja okružuje ovaj klub. Nakon sve ove borbe tražimo finalno rešenje za koje su određena sredstva - zapoćeo je Šerić.

Da bi se situacija u klubu stabilizovala Ciboni je potrebno 1.600.000 evra.

- Cibona od sledeće godine ne sme igrati sezone u kojima se samo spašava i u kojima samo tražimo način kako da finansijski uredimo klub. I zbog toga mi ne smemo ući u leto kao prošle godine i moramo doći do 1.600.000 evra da bismo sredili situaciju u klubu. Naravno, to ne znači da smo platili sve dugove nego da smo uspeli postići dogovor sa poveriocima i da sigurno možemo ići dalje i graditi sportske rezultate. Držim da to nije veliki iznos za klub, ali moramo prekinuti ovu negativu oko kluba. Imamo pozitivne vesti i nadamo se tom poslednjem koraku - rekao je Šerić, a onda objasio šta bi klubu značila da finansijska injekcija.

- Da možemo planirati "cash flow", pregovarati s poveriocima, da možemo servisirati obveze i slično. Recimo, mi u ove dve godine nismo dali niti jednu pozajmicu jer nas je to ubijalo. Blokade računa su najveći problem, to je čak bio najveći problem ovog kluba. Mi niti jednu pozajmicu nismo dali u zadnje dve godine - pojašnjava prvi čovek Cibone.

Budžet "vukova" bi u najboljem slučaju naredne sezone iznosio oko 5.000.000 evra.

- Ovaj klub treba imati od tri do pet miliona evra da bi igrao ozbiljna takmičenja i to je minimum koji Cibona zaslužuje i ne sme se zadovoljiti sa manje. Da li to može biti u prvoj godini ne mogu garantovati, no ti planovi se razrađuju i verujemo da se može - optimista je Šerić.