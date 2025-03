"DO NAS JE, A NE DO OKOLNOSTI": Oglasio se trener Čukaričkog pred utakmicu sa Partizanom

ČUKARIČKI se nalazi u rezultatskoj krizi. "Brđani" računajuči i Kup na poslednje četiri utakmice nisu pobedili. Neće im biti lako da to prekinu, jer im u goste dolazi Partizan. O ovom meču govorio je trener ekipe sa Banovog brda Marko Savić.

FOTO: M. Vukadinović

Svestan je da ekipa morao da počne da skuplja bodove kako bi ostala u trci za četvrto mesto koje vodi u Evropu.

- Nama je svaka utakmica bitna, iako smo neke odigrali na način kao da to nismo prepoznali. Suštinski, još se negde tražimo, igramo pod određenim pritiskom, ali to je tako od prvog dana kad sam došao ovde. A taj pritisak ne vidim od čega je, svakako nije od spoljnog faktora ili od objekvitnih činjenica. To moramo mi u našim glavama da prelomimo. Tri kola je do kraja preliminarne faze takmičenja moramo da skupljamo bodove, da do kraja jurimo plej-of i to na način da budemo blizu tog četvrtog mesta koje vodi u Evropu, da se borimo. Ostaje da se vidi, pored svih ovih problema, hoćemo li to uspeti ili ne. Siguran sam da ekipa ima potencijal za tako nešto - rekao je Savić.

Potom se osvrnuo na duel u Kupu u kom je Čukarički poražen od niškog Radničkog (0:2). Na toj utakmici je Mihajlo Cvetković promašio zicer za vođstvo.

- To je fudbal, dešava se. A u fudbalu se apsolutno nikad ništa ne dešava slučajno. Kad se primi gol u 90. minutu, i kad se gube ili osvajaju bodovi, to se dešava sa nekim razlogom. Prosto, moramo da budemo bolji da bi te stvari sveli na minimum i da bismo okrenuli vodenicu na našu stranu. Sreća mora da se zasluži, našom energijom, stavom, voljom, posvećenošću da klub bude bolji, svih nas u klubu. U to verujem, verujem i da ćemo tu sreću preokrenuti u našu korist.

Savić ima dosta kadrovskih problema pred duel sa crno-belima iz Humske.

- Kadrovska situacija pred meč sa Partizanom slična je onoj u sredu kad smo igrali protiv niškog Radničkog u okviru Kupa Srbije. Postoji mogućnost da se vrati Docić, svakako ne da počne utakmicu, ali da bude u konkurenciji. Ono što smo imali za Kup, uglavnom imamo i sad, dakle vratili su nam se Hajdin i Serafimović, u međuvremenu povredio se Stojanović.

Istakao je da je svaka sledeća utakmica najvažnija.

- Prva sledeća utakmica nam je uvek najvažnija. Imali smo ozbiljan broj utakmica iza nas, igali smo bukvalno na svaka tri dana, u dužem vremenskom periodu. I kad je redovno kolo, igrali smo često ponedeljkom, ispada kao da je i to vanredno kolo. Situacija nije laka, posebno zbog brojnih povreda. Moramo da se oporavimo, da se spremimo, da fizički, psihički i taktički budemo na maksimumu u ovom momentu.

Potom se osvrnuo na Partizan o kojem je imao reči hvale.

- Dugo Partizan nije bio ovako dobro organizovan. Vidi se ruka trenera i stručnog štaba, vidi se da igračima prija način na koji novi šef stručnog štaba hoće da igra i šta pokušava da implementira. Mislim da imaju igrače za to. U dobrom su momentu, što se za nas ne može reći, ali to je samo pre utakmice. Kad meč krene, sami kreiramo momentum.

Posebno je apostrofirao dvojicu bivših igrača Čukaričkog Stefana Kovača i Đorđa Jovanovića.

- Kovač je jedan od boljih igrača na toj poziciji u ligi, jako ga dobro znam i izuzetno ga cenim. O Đoletu Jovanoviću takođe ne treba trošiti mnogo reči, izuzetan je napadač. Generalno, Partizan ima dobre igrače, Natho, Nemanja Nikolić, Kalulu, Zubairu, fenomenalne mlade štopere, da ne nabrajam dalje... Tu je i Šćekić, koji je lider, i kao ličnost i kao igrač, naravno i kapiten Jovanović. Jednostavno, to je ekipa sa kvalitetom, nije slučajno što su na drugom mestu. Bili su tu i sa mnogo problema, ta ekipa ima kvalitet da bude tu gde jeste.

Ipak, ne rzmišlja toliko o protivniku, koliko o svom timu.

- Ne merim to, ne mislim na to kakvi će biti oni, već mi. A treba da budemo namešteni, fokusirani, pravi, na našem maksimumu, a kad se završi utakmica izmerićemo koliki je bio taj maksimum. Razmišljamo samo o nama, da mi budemo kvalitetni.

Posle nekog vremena Čukarički će ponovo igrati kod kuće na Banovom brdu.

- Uvek je lepo vratiti se na svoj teren. Ali, ponavljam, nismo gubili bodove zbog lošeg terena, loše sreće ili ne znam čega. Gubili smo isključivo zbog nas samih, naših odluka, grešaka... Pogotovo u utakmicama u kojima smo bili ravnopravni sa svakim, možda čak i bliži pobedama, ali to nismo ostvarivali. Generalno, do nas je, a ne do okolnosti.

Za kraj je poručio da se ne nalazi pod pritiskom zbog loših rezultata.

- Trenerski posao je takav, i kad je loše treba ostati miran i staložen. Stručni štab i ja radimo najbolje što možemo, da pripremimo ekipu, da to sve bude kako treba. Naravno, kod nas trenera pritisak je uvek prisutan. Na primer i kad se pobedi, a igraš loše, sam sebe stavljaš u pritisak zašto je to tako. Sa tim mora da se živi. A što se tiče samog Čukaričkog, tu je podrška maksimalna, tu nema nikakvih problema - zaključio je Savić.

Utakmica Čukarički - Partizan igra se u nedelju od 18.05.

