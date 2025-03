"TO JE KRUNA SVEGA": Guteša sa uzbuđenjem čeka proslavu 80. rođendana Crvene zvezde

Crvena zvezda je na svečanosti u centru "Sava" proslavila 80. rođendan, ali će sa svim navijačima upriličiti slavlje na utakmici protiv Spartaka. Mladi golman crveno-belih Ivan Guteša govorio je ovom događaju.

Foto: Profimedia

On je na početku prokomentarisao proslavu.

- Pričamo svi da je ovo dešavanje kruna svega, da obeležavamo sve uspehe i postojanje Crvene zvezde ovoliko godina na lepoj svečanosti. Zaista je velika čast i zadovoljstvo biti deo svega, a naravno poželeo bih i ovim putem za rođendan Crvenoj zvezdi još mnogo uspeha i samo da nastavimo takvim tempom - rekao je Guteša.

Mladi golman je pozvao sve navijače da dođu na proslavu protiv Spartaka u okviru Superlige Srbije.

- Crvena zvezda je društvo koje uvek stremi najvišim ciljevima i to je nešto neminovno u evropskom društvu, među najboljim timovima. Tako je u svakom sportu da li to bio fudbal, košarka ili bilo koji drugi. Nastavićemo da dajemo sve od sebe da to ostvarimo zajedno sa navijačima i neka ova proslava 80. rođendana bude početak svega - rekao je Guteša.

Meč je na programu 16. marta na stadionu "Rajko Mitić".

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“