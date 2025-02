"IZGUBILI SMO NAJBOLJEG MEĐU NAMA": Tužan poslednji pozdrav legendi Zvezde na Marakani

U Medija centru stadiona "Rajko Mitić" je održana komemoracija povodom smrti nekadašnjeg igrača, predsednika i dugogodišnjeg člana sekcije veterana Crvene zvezde - Aleksandra Saše Markovića.

FOTO: FK Crvena zvezda

‍Komemoraciji su prisustvovali predstavnici kluba, ali i veliki broj Zvezdinih legendi, bivših igrača i sportskih radnika.

Prisutnima se najpre obratio predsednik FK Crvena zvezda - Svetozar Mijailović.

- Poštovani prijatelji našeg Saše, rastajemo se od čoveka, kojeg su svi voleli i cenili. Čoveka, koji je uvek bio tu i voljan da pomogne. Do samog rastanka smo se dogovarali i planirali na koji način da pomognemo sve naše veterane, kako da rešimo probleme. Sale je bio prava riznica, uvek pun ideja. Uvek bi "živnuo" na neki predlog, te je radio sve kako bi se to ostvarilo. Sve ove godine, koristio je sebe, svoje znanje, njegov neiscrpni entuzijazam, kako bi pomogao svima onima kojima je to bilo potrebno. Ne samo to, takođe se bavio i onim što je Zvezda danas postala. Bavio se sekcijom veterana našeg kluba, poučen iskustvom prethodnih generacija, zaista je afirmisao slogan - Zvezda je porodica. To nije mogao niko da radi bolje od njega, čoveka, kojem je porodica bila sve na svetu. On je zaraznim entuzijazmom i osmehom, do samog kraja “gurao” sve unapred. Fudbaler, inženjer, radnik... svuda je ostavio dubok trag. Saša je pre sveka bio dobar čovek, intelektualac besprekorne kulture. Dragi naš Saša, mnogo ćeš nam nedostajati. Ostavio si veliku prazninu u srcima ljudima koji su te znali. Nedostajaće nam vedrina i radost koju si nam donosio. Draga porodice, budi ponosna na svog Sašu. Svi smo ponosni što si bio deo Crvene zvezde. Dragi naš Saša, počivaj u miru - poručio je predsednik Crvene zvezde - Svetozar Mijailović.

Takođe, na komemoraciji je govorio i legendarni Jovan Kule Aćimović.

- Poštovana porodice, skupe... ni u najgorim snovima nisam mogao da sanjam da ću imati reč na jednom ovako tužnom događaju. Nisam mogao ni da sanjam. Izgubili smo najboljeg među nama. Čovek, satkan od vrlina. Čovek, koji je beskrajno voleo loptu, a ipak je nju u kritičnim momentima zamenio studijama. Saša je bio izvanredan čovek, uvek pravi i odan zvezdaš. Poslednju dekadu svog života je posvetio klubu veterana Crvene zvezde, baveći se klubom i činio da on svakog dana bude sve bolji. Ono što je klub danas, može se reći da je delo našeg oca, našeg velikog druga. Sale počivaj u miru, a mi ćemo te se večno sećati. Slava mu - rekao je Jovan Kule Aćimović.

Sahrana Aleksandra Saše Markovića će se održati danas, 13. februara u 14 časova na Novom groblju.

Aleksandar Marković - biografija

Aleksandar Saša Marković je rođen 1945. godine, u uglednoj porodici, dok mu je otac bio predratni fudbaler beogradskog BSK - Stevan Marković. Kompletan život je posvetio Crvenoj zvezdi, kao svojoj prvoj ljubavi. Bio je član omladinskog tima, a kasnije i prvotimac, pa potom i dugogodišnji član sekcije veterana.

Dres prvog tima Crvena zvezde je nosio od 9. maja 1964. pa do 27. jula 1971. godine. Zabeležio je 168 nastupa, uz 16 datih golova. Iako je karijeru počeo kao napadač i golgeter, afirmisao se kao pouzdani defanzivac. Na mečevima kada je falila opcija u napadu legendarni strateg Miljan Miljanić je poziciju centarfora znao da poveri Markoviću, koju mu je neretko vraćao golovima. Nakon što je napustio Zvezdu, nosio je dres FK Rada, a zbirno je postigao 168 pogodaka.

Aleksandar Saša Marković / FOTO: FK Crvena zvezda

I po završetku igračke karijere ostao uz klub koji je voleo, postavši član i predsednik sekcije veterana FK Crvena zvezda, gde je proveo više od 20 godina. Bez obzira na operaciju srca 2016. godine, Aleksandar Marković je do poslednjeg dana bio uz Zvezdu. Figurirao je kao predsednik veterana, te je bio uključen u sve aktivnosti, od mnogih gostovanja i utakmica širom Balkana i Evrope.

U klupskim prostorijama veterana Saša Marković je bio rado viđen u miljeu bivših asova i legendi Marakane. Uvek nasmejan i raspoložen za druženje, a prema rečima dobrog prijatelja i sekretara sekcije veterana Branimira Kantara, boljeg čoveka od Aleksandra Markovića nije bilo. Spreman da uvek pruži pomoć, svakome ko je pokucao na njegova vrata je izlazio u susret. Kao potomak Zvezdine akademije širom raširenih ruku je dočekao brojne legende, koje su dolazile kod njega u porodičnu kuću na ručak. Tokom života je bio uspešan u svim životnim poljima, a uz sve pomenuto je ostvario i izuzetnu akademsku karijeru.

"Odlaskom Aleksandra Markovića ostaje velika praznina, jer znamo da smo izgubili velikog čoveka. Osećamo neizmerivu tugu i iskazujemo saučešće porodici Marković", ističu crveno-beli"

