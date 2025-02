"IMAMO SAMOPOUZDANJE, ŽELIMO SVIMA DA POKAŽEMO!" Damjanović veruje da TSC može mnogo pred meč odluke

Trener fudbalera TSC-a Jovan Damjanović izjavio je danas pred meč protiv Jagelonije da je poljski tim dobro organizovan i da igra disciplinovano.

FOTO: N. Paraušić

Fudbaleri TSC-a dočekaće sutra u Bačkoj Topoli od 18.45 časova Jageloniju u prvom meču plej-ofa za plasman u osminu finala Lige konferencije.

- Što se tiče Jegalonije, mislim da je protivnik dosta dobro organizovan u fazama napada, dobro koriste napadače i dosta su opasni pred protivničkim golom. Složeni su i disciplinovani kada nemaju loptu i ostavljaju malo prostora protivniku - rekao je Damjanović na konferenciji za medije, prenosi klub.

On je naveo da je njegova ekipa želi da se pokaže u najboljem svetlu i da zato ne potcenjuje protivnika.

- Za nas je privilegija i veliko zadovoljstvo što može na ovaj način da predstavljamo srpski fudbal u Evropi. Raduje nas i daje nam samopouzdanje i način na koji smo došli do ovde i kako smo se predstavili u svim utakmicama do sada, a ovo će biti jako dobra prilika da nastavimo u ritmu kao i do sada. Uzeli smo sedam bodova u ligaškoj fazi, mogli smo još, ali je važno da svaku utakmicu pošaljemo poruku kakav fudbal želimo da igramo - izjavio je trener TSC-a.

Damjanović je istakao da ne može da računa na nekoliko fudbalera, ali da je forma ostalih igrača dosta dobra.

- Na pripremama smo odigrali tri dosta dobre utakmice sa evropskim timovima. Utakmica sa Crvenom zvezdom je bila dobra priprema, protiv ekipe koja igra Ligu šampiona i igrači su videli da mogu da igraju ozbiljan fudbal. Što se tiče taktike nemamo velike promene, mi se adaptiramo na sve promene u igračkom sastavu i daćemo svoj maksimum, a težićemo kao i uvek do sada da igramo naš fudbal, da budemo hrabri - poručio je Damjanović.

Revanš meč igraće se 20. februara u Poljskoj.

