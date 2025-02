NIGDE NEMA LIONELA MESIJA: Serhio Ramos otkrio najtežeg protivnika u svojoj karijeri

Španski fudbaler Serhio Ramos je jedan od najvećih defanzivaca svih vremena.

Na međunarodnom planu sa Španijom, a na klupskom nivou sa Real Madridom, on je u suštini osvojio sve – od Svetskog prvenstva do titule u Ligi šampiona. Da bi došao do vrha, nije se plašio grube igre. U stvari, on je verovatno jedan od najprljavijih igrača ikada sa 297 kartona zajedno (268 žutih, 29 crvenih) od 2000. godine – što je više od bilo kog drugog igrača u 21. veku.

Imajući to na umu, pošteno je reći da je imao dosta bitaka tokom svoje duge karijere. Ali koji igrač je Ramosu pravio najviše problema, "najtežeg protivnika“ u karijeri, naveo je nekoliko opcija, ali se jedna legenda Barselone istakla. Ne, nije to bio Lionel Mesi, prema pisanju "Telegrafa".

- Za mene je najnezaustavljiviji Ronaldinjo. Kada je bio u najboljoj formi, retko ko je defanzivac mogao da se suoči sa njim - rekao je Ramos.

Zanimljivo je da je ponovo izostavio Mesija kada je imenovao nekoliko drugih bivših napadača Barse kao fudbalere koje se borio da obuzda.

- Spomenuo je igrač poput Samjuela Etoa, Zlatana Ibrahimovića, koji bi mogli da izazovu probleme svojom brzinom ili fizičkom snagom - rekao je Ramos.

Ramos, koji je trenutno bez kluba nakon što je napustio Sevilju u leto 2024. godine igrao je protiv Mesija više puta nego bilo koji drugi igrač tokom svoje karijere. Sastali su se u 44 puta na rzličitim utakmicama, pri čemu je Španac pobedio 16 puta, remizirao devet i izgubio 19 puta. Iskreno rečeno, to nije loš rezultat protiv verovatno najvećeg igrača svih vremena. Ali ni njegova statistika protiv Ronaldinja nije loša, jer je Ramos pobedio u dva meča, četiri remizirao i tri izgubio.

