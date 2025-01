LUDNICA NA ULICAMA NAPULJA: Ceo grad na spektakularan način ispratio fudbalere (VIDEO)

MOSKVA upozorava da ni Ukrajina ni Velika Britanija nemaju šta da traže u Azovskom moru. Rusija će odlučno sprečavati bilo kakve pretenzije na to more, rekla je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova, komentarišući to što su Kijev i London potpisali Sporazum o stogodišnjem partnerstvu.