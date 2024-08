ĐOKOVIĆEV "DŽELAT" ŠOKIRAO SVE: "Ova pobeda nije moj najveći uspeh!"

Australijski teniser Aleksej Popirin izbacio je Novaka Đokovića sa Ju-Es opena nakon pobede u trećem kolu rezultatom 3:1, a nakon meča otkrio je šta smatra svojim najvećim uspehom.

FOTO: Tanjug/AP

Popirin je rekao da svojim najvećim uspehom smatra osvajanje Mastersa u Montrealu.

- Za mene je osvajanje Montreala bilo mnogo veće nego danas, samo zato što je to titula, a još je titula na Mastersu iz serije 1000. To je bilo neverovatno. Današnja pobeda je nešto što sam verovao da mogu da uradim. Osvajanje Masters 1000 nikada nije bilo nešto što mi je padalo na pamet - rekao je Popirin.

Dodao je da mu je bilo od ogrmonog zanačaja to što je na prethodnim turnirima bio blizu pobede nad Đokovićem.

- Ali moja dva iskustva protiv njega ranije ove godine na Australijan openu i Vimbldonu na neki način su mi dala samopouzdanje da večeras izađem i verujem da mogu da pobedim. A onda i da to uradim. Dakle, kada sam to uradio, imao sam osećaj da sam u pravu, dokazao da sam ispravno razmišljao. Da, to nije bilo nešto što je bilo toliko neverovatno kao Montreal - poručio je Popirin.

Popirin će u osmini finala igrati protiv Frensisa Tijafoa.

