OPISAO BIH NAS DRUGAČIJE: Nikola Dedović o vaterpolo reprezentaciji Srbije sa kojom je upravo pokorio Evropu

NIKOLA Dedović dugo će da pamti finale sa Mađarima. Na svoj 34.rođendan osvojio je prvo evropsko zlato u predivnom ambijentu "Beogradske arene". Prekaljeni vaterpolista je impresioniran načinom na koji su Srbiji doneli šestu krunu i posle osam godina vratili je na pobedničko postolje na evropskim prvenstvima. O pobedi nad Mađarima u finalu dugo će se pričati.

- Uvek govorim da napad može da donese jednu pobedu, ali da odbrana osvaja turnir. Tako je u našem sportu - ističe za "Novosti" Nikola Dedović.

Kada je Vujasinovićeva generacija pre 20 godina na Tašu krenula u pohod na prvu titulu za Srbiju krasio ju je slogan "Mi smo ta ekipa". Da li slično važi i za Jakšićevu družinu.

- Opisao bih nas drugačije, možda kao "To je ta ekipa" ili slično. Ne bih da se ponavljamo, jer mislim da je svaka generacija priča za sebe. Ovo je ta ekipa, koja je spremna da na svako takmičenje ide do kraja i osvaja svaki turnir - smatra Dedović.

A šta krasi nove šampione Evrope...

- Mislim da smo ekipa koja igra najbitnije utakmice najbolje - podvlači Dedović.

Krenuli su pomalo smušeno, protiv Holandije ih je jedna sekunda spasila poraza. Pobedili su posle peteraca i bili dobro uzdrmani:

- To smo mi. Ne možemo normalno da prođemo... Mislim da nam je duel sa Holandijom sjajno došao da nas vrati u realnost i da počnemo onako kako znamo, s obzirom da je bio izuzetno fizički naporan turnir. Dugo nisam odigrao tako naporan turnir, sa ovoliko jakih utakmica.

Nabolje je krenulo od duela sa Španicma...

- Desila nam se slična priča kao na Olimpijskim igrama u Parizu. Svi smo se probudili, proradio je neki inat, krenula je serija pobeda. Igrali smo izuzetno dobro u zasluženo pobedili u svakoj utakmici - kaže Dedović.

Publika je bila izvanredna i delovalo je kao da se stopila sa igračima u jedno telo.

- Dali su nam veliku snagu, osetila se pozitivna energija. Napunio sam 34. godine i ovo je najlepši ambijent gde sam igrao - ističe Dedović.

Poslednja četiri dana na šampionatu bila su paklena, većina igrača se razbolela, a i Nikola je igrao finale pod temperaturom.

- Nismo želeli da pričamo o tome. Pred polufinalni meč sa Italijom odjednom je većina igrača dobilo temperatutu, krenuli su i stomačni problemi. Ali, mislim da ova ekipa ima neku zajedničku energiju kada krene nešto loše.Mislim, treba da nam se desi nešto da bismo mi bili mi. Bilo je temperature, virusa, ne znam čega, ali se u bazenu to nije videlo - naglašava Dedović.

Dolazi Milanovo vreme

PUBLIKA je odmah zavolela sjajnog golmana Milana Glušca, koji je debitovao na velikim takmičenjima.

- Nije se on desio preko noći. Milan već neko vreme brani za Novi Beograd, pokazuje izuzetan kvalitet, imao je izvanredan turnir, davao nam je veliku snagu, sigurnost u odbrani i zasluženo je najbolji golman EP. Pohvalio bih i Vasilija Martinovića i mislim da njihovo vreme tek dolazi, da će oni u budućnosti biti nosioci igre reprezentacije Srbije - smatra Dedović.

Mandić po običaju

DUŠAN Mandić je MVP, a u idealnom timu su uz njega Strahinja Rašović i Glušac.

- Dušan je odigrao standarno za njega. Igrao je izvanredno, uradio ono što najbolje radi i zasluženo je MVP finala. To što su njih trojica u postavi šampionata govori da smo kompletni na svim pozicijama. Mislim da smo svi zajedno pokazali izuzetan kvalitet i da smo dominirali turnirom - podvlači Dedović.