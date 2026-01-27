TAČNO U 11 ČASOVA: Vučić danas na otvaranju rekonstruisane škole u Velikoj Drenovi

U VELIKOJ Drenovi, opština Trstenik, danas će biti otvorena rekonstruisana OŠ “Dobrica Ćosić”, a otvaranju će prisustvovati predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Ceremonija otvaranja škole počeće u 11.00 časova, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Škola u Velikoj Drenovi je potpuno rekonstruisana i dobiće modernu fiskulturnu salu. Vrednost radova je 324.183.409,68 dinara, radovi na rekonstrukciji i izgradnji sale počeli su 31. jula 2024. godine, a završeni su 12. decembra prošle godine. U ovoj školi trenutno je zaposleno 46 radnika, od kojih 35 nastavnika, a školu pohađa 221 učenik.

Škola je izgrađana 1834. godine i jedna je od najstarijih škola u ovom delu Srbije. Kako su za Tanjug rekli iz Ministarstva za javna ulaganja, pored dogradnje objekta kojom je škola dobila i fiskulturnu salu površine 540 metara kvadratnih, urađena je sveobuhvatna rekonstrukcija kojom je obuhvaćena energetska sanacija, zamena fasadne stolarije, kompletan novi krov zajedno sa pripadajućim izolacionim slojevima potkrovlja na postojećem objektu, kao i kompletno nova ventilisana fasada na dograđenoj fiskulturnoj sali.

Sprovedene su mere pristupačnosti ugradnjom podiznih platformi u enterijeru, izgrađen toalet za invalide i obezbeđeni pristupi objektu rampama za invalide, a sprovedene su i mere zaštite od požara u skladu sa zakonskim propisima. Zamenjena je kompletna instalacija grejanja, uz instalacije novih kotlova na pelet, zamenjena je kompletna elektroinstalacija, uz ugradnju najsavremenije LED štedljive rasvete, kao i kompletna vodovodna i kanalizaciona mreža. Enterijer je u potpunosti nov, u skladu sa savremenim težnjama u arhitekturi. Enterijer dograđene fiskulturne sale je takođe urađen na poseban način, uz upotrebu najsavremenijih enterijerskih obloga, zidne enterijerske obloge koje imaju ulogu i zvučne apsorpcije, a sala je opremljena i adekvatnom sportskom opremom. Uređena je savremena kuhinja sa trpezarijom za učenike, uz najsavremeniju profesionalnu opremu. Zamenjena je školska ograda, postavljena kvalitetna parkovska galanterija, urađena spoljašnja rasveta, a dvorište objekta je ozelenjeno.

Rekonstrukcijom objekata nastavnici i đaci dobili su bolje uslove za rad i veći komfor.