TRAGEDIJA U PORODICI HEROJA SRBIJE! Milan Glušac je u trećem razredu ostao bez najvažnije osobe u životu

Golman vateprolo reprezentacije Srbije i novi miljenik nacije, Milan Glušac, bio je jedna od važnijih karika na putu naše zemlje ka zlatu na Evropskom prvenstvu.

FOTO: N. Skenderija

Izabranici selektora Uroša Stevanovića pobedili su sinoć pred punom Arenom velikog rivala Mađarsku sa 10:7, a čak i kada je bio teško u napadu protiv sjajne ekipe, Glušac nije dozvoljavao Mađarima da se približe i izjednače.

Time je zaslužio da dobija najveće aplauze na rpedstavljanju, kao i skandiranje "MVP", a njegov put ka tituli "heroj nacije" nije bio nimalo lak.

Kako je otkrila Katarina Stevanović, profesorka fizike iz Sportske gimnazije u Beogradu, koju je pohađao i Glušac, on je ostao bez majke dok je pohađao 3. razred.

- Milan Glušac je dete koje je moralni pobednik vaterpolo turnira. Izgubio je mamu u trećem razredu Sportske i nastavio da trenira još bolje i jače. Ubeđena sam da je igrao za nju. Slava Bogu na ovakvoj deci!", poručila je Katarina, koja je inače predavala i njegovim saigračima Dušanu Mandiću i Vasiliju Martinoviću.