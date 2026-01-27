Ostali sportovi

TRAGEDIJA U PORODICI HEROJA SRBIJE! Milan Glušac je u trećem razredu ostao bez najvažnije osobe u životu

Новости онлине

27. 01. 2026. u 06:33

Golman vateprolo reprezentacije Srbije i novi miljenik nacije, Milan Glušac, bio je jedna od važnijih karika na putu naše zemlje ka zlatu na Evropskom prvenstvu.

ТРАГЕДИЈА У ПОРОДИЦИ ХЕРОЈА СРБИЈЕ! Милан Глушац је у трећем разреду остао без најважније особе у животу

FOTO: N. Skenderija

Izabranici selektora Uroša Stevanovića pobedili su sinoć pred punom Arenom velikog rivala Mađarsku sa 10:7, a čak i kada je bio teško u napadu protiv sjajne ekipe, Glušac nije dozvoljavao Mađarima da se približe i izjednače.

Time je zaslužio da dobija najveće aplauze na rpedstavljanju, kao i skandiranje "MVP", a njegov put ka tituli "heroj nacije" nije bio nimalo lak.

Kako je otkrila Katarina Stevanović, profesorka fizike iz Sportske gimnazije u Beogradu, koju je pohađao i Glušac, on je ostao bez majke dok je pohađao 3. razred.

- Milan Glušac je dete koje je moralni pobednik vaterpolo turnira. Izgubio je mamu u trećem razredu Sportske i nastavio da trenira još bolje i jače. Ubeđena sam da je igrao za nju. Slava Bogu na ovakvoj deci!", poručila je Katarina, koja je inače predavala i njegovim saigračima Dušanu Mandiću i Vasiliju Martinoviću.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OPISAO BIH NAS DRUGAČIJE: Nikola Dedović o vaterpolo reprezentaciji Srbije sa kojom je upravo pokorio Evropu
Ostali sportovi

0 0

OPISAO BIH NAS DRUGAČIJE: Nikola Dedović o vaterpolo reprezentaciji Srbije sa kojom je upravo pokorio Evropu

NIKOLA Dedović dugo će da pamti finale sa Mađarima. Na svoj 34.rođendan osvojio je prvo evropsko zlato u predivnom ambijentu "Beogradske arene". Prekaljeni vaterpolista je impresioniran načinom na koji su Srbiji doneli šestu krunu i posle osam godina vratili je na pobedničko postolje na evropskim prvenstvima. O pobedi nad Mađarima u finalu dugo će se pričati.

27. 01. 2026. u 06:00

Politika
Tenis
Fudbal
OTKRIVENO! Evo zašto Dušan Mandić i Miloš Ćuk nisu bili na prijemu kod predsednika Aleksandra Vučića posle Evropskog prvenstva u vaterpolu!

OTKRIVENO! Evo zašto Dušan Mandić i Miloš Ćuk nisu bili na prijemu kod predsednika Aleksandra Vučića posle Evropskog prvenstva u vaterpolu!