"BLOKADERI OPET DEMONSTRIRALI SVOJU DESTRUKTIVNU PRIRODU" Osude novog huliganskog akta se nižu: Uništavanje spomenika za nekoliko lajkova

POTPREDSEDNICA pokrajinske Vlade Sandra Božić, Milana Vuković, politički analitičar i istoričar Dragoslav Bokan, osudili su blokaderske napade na spomenike u Beogradu tokom proteklog vikenda.

Foto: Printskrin/društvene mreže

Sandra Božić ističe da divljaštvo i varvarstvo koje smo videli na poslednja dva primera "iskazivanja slobode", govori u prilog tome kako bi se takvi ljudi odnosili prema državi da su na vlasti.

- Za njih Srbija postoji samo u ovom trenutku i samo zbog njih, ništa im drugo nije važno, zato ni ne poštuju istoriju sopstvene zemlje. Takvi pojedinci nisu svesni da bi svaki njihov potez sa pozicije vlasti mogao da nas košta kao državu svega onoga što smo vekovima gradili kao narod. Ne smemo da dozvolimo da takvo ponašanje postane normalnost, jer upravo to oni žele, a na tim krilima bi ujedno i da podele društvo i razore državu. Pristojna Srbija neće dozvoliti da se takvi pojedinci išta pitaju u državi, dok učinioce ovakvih napada treba privesti poznavanju prava uz adekvatne kazne - rekla je Sandra Božić za "Novosti".

Božićeva kaže da je očuvanje spomenika pitanje opstanka civilizacije, a ovde se očigledno radi o ljudima koji bi sravnili sve pred sobom kako bi skrenuli pažnju na sebe.

- Takvo ponašanje smo gledali svakodnevno prethodnih godinu dana i verujem da je ljudima dosta blokada, uništavanja, performansa, progona i pretnji. Narod želi rezultate, mir i napredak, a to je ono što garantuje politika predsednika Vučića - zaključila je ona.

Foto: SNS

Milana Vuković ističe da su blokaderi još jednom demonstrirali svoju destruktivnu prirodu skrnavljenjem spomenika Gavrilu Principu, ali i drugim istorijskim ličnostima.

- Ponosno prikazivanje i hvaljenje tim vandalskim činom na društvenim mrežama jasan je pokazatelj da je negativan publicitet i zgražavanje javnosti jedino što im je preostalo kako bi dobili malo pažnje. Posebno je poražavajuće što iza ovog huliganskog akta stoje mladi ljude koji očigledno ne poznaju istoriju svoje zemlje, niti ih istorija interesuje. Mada, kada vidimo da se njihovi "mentori" i blokaderski profesori gotovo utrkuju ko će dati zapaljiviju izjavu, pretnju nasiljem i ko će se više istaći antisrpskim narativom, jasno je da je jedan (mali) deo omladine izmanipulisan ovakvim ponašanjem i, zarad dobijanje nekoliko lajkova na mreža, spreman da uništava spomenike kulture - rekla je Milana Vuković za "Novosti".

Osuda javnosti koja je usledila nakon ovog divljačkog čina govori nam da su građani Srbije umorni od onih koji jedino uništavanjem javne imovine pokušavaju da ostanu relevantni ističe ona.

- Narod je jasno rekao da ne želi da podrži takvo ponašanje, zato su ovakvi "performansi" jedino što im je preostalo. Neodgovornost koju blokaderi pokazuju prema imovini građana, ali i spomenicima koji simbolišu delove naše istorije jeste uvid u ono što bi se desilo kada bi oni došli na vlast - bez obzira na istorijski i kulturni značaj, kao i zakonsku zaštitu pojedinih objekata - meta njihovog uništenja bilo bi sve ono što se ne bi slagalo sa antisrpskom agendom blokaderskog pokreta - zaključila je Milana Vuković.

Foto: Privatna arhiva

Ne znamo ko su arhitekte haosa u redovima blokadera, ali vidimo da se njihovi štićenici ponašaju sve luđe i agresivnije, kaže režiser Dragoslav Bokan.

- Da postoji dovoljno velika posuda sa bojom, oni bi sa slašću prelili Narodnu skupštinu, pa i čitav Beograd (ako bi to bilo moguće). Njihovu potrebu za rušenjem i skrnavljenjem ništa ne može da smanji i utoli, jer se svakim danim samo povećava njihova mržnja i rešenost da lustriraju, očiste i eliminišu srpsku “ćacad” što im se ne pokorava. Problem je u žestini ove stihije, koja polako postaje nekontrolisana. I pred njom se nalaze najrazličitiji istorijski simboli raznih ideologija, pa svi mogu očas posla da postanu mete ovih uličnih, urbanih terorista - kazao je Bokan.

Foto: Z. Knežević

Podsetimo, Spomenici Moše Pijade, Lole Ribara, Đure Đakovića i Ivana Milutinovića na Kalemegdanu blokaderi su išarali nacističkim simbolima.

U noći između subote i nedelje belom bojom nacrtali su kukaste krstove na bistama narodnih heroja, kao i na mermernim pločama, odnosno njihovim grobnicama.

Na spomenicima stoji natpis "Smrt fašizmu - sloboda naroda", a oni su 1983. godine proglašeni za spomenik kulture.

Blokaderi su takođe polili crvenom farbom spomenik Gavrila Principa.