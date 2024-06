TERZIĆ POSLE SKUPŠTINE KLUBA: Želimo pet titula u narednih pet godina

GENERALNI direktor Fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdan Terzić izjavio je na sednici Skupštine koja je održana ove subote da u narednih pet godina želi pet titula i da je stvoren samoodrživ sistem.

FOTO: FK Crvena zvezda

Crveno-beli u Medija centru stadiona "Rajko Mitić" održala sedmu redovnu sednicu Skupštine.

Tom prilikom Terzić je izneo podatke o sportskim rezultatima, finansijama, omladinskoj školi i infrastrukturi.

- Svesni smo velikih očekivanja zvezdaške javnosti i da minuli rad u Zvezdi ne postoji. Sami smo podigli lestvicu očekivanja i navikli crveno-belu armiju na pobede, titule i svakodnevne uspehe. U skladu s tim, želimo da napravimo korak više i da svaka sledeća sezona bude bolja od prethodne. Ne postoji odmor kada se pravi moćna Crvena zvezda - izjavio je Terzić za skupštinskom govornicom.

Zvezda je prošle sezone osvojila duplu krunu, u drugoj polovini avgusta igraće plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona.

- I u ovoj godini smo osvojili duplu krunu i pokazali apsolutnu dominaciju u srpskom fudbalu. Već smo obezbedili grupnu fazu Lige Evrope, a krajem avgusta nas očekuje plej-of za Ligu šampiona. Uradićemo sve što je potrebno da u ovu sezonu uđemo još bolji i organizovaniji, ponovimo i nadmašimo rezultate iz prethodne sezone.

Potom se osvrnuo na poslednju deceniju koliko je u klubu i podsetio na uspehe koje je ostvario klub sa "Marakane".

- Kad pogledamo prethodnih 10 godina, moramo da budemo izuzetno zadovoljni rezultatima. Osvojili smo osam titula, od čega sedam u nizu. Na sve to, uspeli smo da osvojimo i četiri uzastopne duple krune. O tome koliko smo uspešni, govori činjenica da rušimo sopstvene rekorde, što je odlika istinskih šampiona.

On naglašava da je Zvezda pre deset godina bila van 200 najboljih klubova na UEFA rang listi, dok je sada konstantno među 40.

- Kad smo u junu 2014. godine krenuli na ovaj put, Crvena zvezda je na UEFA listi bila 205. klub u Evropi. Danas sa ponosom možemo reći da smo konstantno među 40 najboljih klubova Evrope. Sada, u junu 2024. godine, Crvena zvezda je apsolutno dominantna kada je reč o Srbiji, dok smo u Evropi veoma konkurentni sa osmogodišnjim kontinuitetom.

Generalni direktor Zvezde kaže da klub u narednih pet godina želi isto toliko titula.

- Želimo da u narednih pet godina osvojimo pet novih šampionskih titula i prišijemo četvrtu zvezdicu na grb našeg kluba čime može da se pohvali mali broj klubova u Evropi.

Terzić je zatim pričao o finansijama kluba.

- Govoreći o finansijama za prethodnu 2023. godinu, mogu da kažem da smo završili u plusu, sa ukupnim prihodom od 68 miliona evra. U ovoj tekućoj 2024. godini smo za prvih šest meseci ostvarili prihod od 55 miliona evra i time već ispunili finansijski plan za celu godinu.

Naglasio je da su crveno-beli za 10 godina ostvarili 373 miliona evra prihoda.

- Za prethodnih 10 godina imali smo 373 miliona evra prihoda. Od toga 308 miliona evra su prihodi iz inostranstva, što čini 83 odsto od našeg ukupnog prihoda. Imali smo 25 miliona evra prihoda od javnog sektora, a za isti period smo platili 42 miliona evra plaćenog poreza u budžet Republike Srbije.

On je naglasio da je od Zvezde stvoren finansijski samoodrživ sistem, da klub sada može bez problema da funkcioniše.

- Stvorili smo od Crvene zvezde finansijski samoodrživ sistem. U potpunosti je rešen nasleđen dug prema svim finansijskim institucijama. Crvena zvezda je 2014. godine imala 64 miliona evra dug i osam miliona evra godišnji prihod. To znači da je klub tada imao dug u visini od osam svojih godišnjih prihoda. Danas je ukupan dug kluba drastično manji od jednog godišnjeg prihoda.

Nakon toga se osvrnuo na pandemiju koronavirusa koja je klubu nanela finansijske poteškoće.

- Finansijski pokazatelji bi danas bili i bolji da nismo pretrpeli finansijski minus u rasponu od 25 do 30 miliona evra zbog epidemije korona virusa. Pandemija korona virusa nam je odnela dvogodišnji planirani prihod od ulaznica i transfera, a onemogućena nam je i revanš utakmica za Ligu šampiona posle remija na Kipru sa Omonijom. Krenuli smo 2014. godine od kluba koji je bio u ambisu stečaja, blokada, izgubljene UEFA licence, sa preko 100 tužbi i još mnogo drugih u tom trenutku nerešivih problema. Možda i najveći problem Crvene zvezde u tom trenutku je bio što nije imala tim, vecina igrača je tada zbog ogromnih dugovanja napustilo klub - zaključio je Terzić.

Terzić se na kraju zahvalio svima na uspešnoj saradnji i iskrenoj podršci tokom 10 godina i obećao da će Zvezda nastaviti da pobeđuje, osvaja titule i raste kao klub.

Na sednici Skupštine obratio se predsednik Fudbalskog kluba Crvena zvezda Svetozar Mijailović.

- Ostvarili smo i u tome napredak, finansije, infrastruktura, marketing, PR. Uvodimo novine, što zahteva nova znanja da bi se pratile tendencije u razvoju fudbalske igre i poslovanja kluba. Nesumnjivo da Zvezda ima najviše pristalica na ovim prostorima, vodimo brojne akcije koje doprinose popularnosti kluba - izjavio je Mijailović na sednici.

On je podsetio da klub ulazi u osamdesetu godinu postojanja i da je veliki izazov i obaveza da se to obeleži.

- Ove sezone ulazimo u jubilarnu osamdesetu godinu našeg postojanja. To je izazov i velika obaveza da je dostojno i rezultatima i obeležimo. Naš pogled mora biti okrenut budućnosti. Da bi i dalje bili na vrhu trebamo u svemu prednjačiti, tražiti najbolja rešenja sve u cilju da uvek imamo moćan tim koji će ostvariti najbolji sportski rezultat. Raspolažemo sa resursima da to i ostvarimo. Dosadašnji rad uverava da to sa uspehom možemo - rekao je Mijailović.

BONUS VIDEO: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, nisu se dobro proveli

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.