Preminuo poznati srpski pevač Saša Katančić
PEVAČ Saša Katančić umro je, a ova vest potresla je sve one koji su ga poznavali. Prema prvim informacijama, uzrok smrti bio je iznenadni srčani udar.
Saša Katančić je karijeru gradio godinama nastupajući po klubovima, veseljima i dijaspori, gde je važio za pevača sa ogromnim repertoarom i prepoznatljivom energijom.
Širu popularnost stekao je kroz muzička takmičenja poput "Zvezda Granda", a kasnije je okušao sreću i u "Pinkovim zvezdama". Iako nije stigao do finala, ostao je upamćen po harizmi i specifičnoj boji glasa.
Bio je i učesnik rijalitija "Farma" 2013. godine - na imanju u Lisoviću pokazao je da je vredan, radan i, za razliku od mnogih, vrlo staložen i miran tip. Izbegavao je konflikte i trudio se da pesmom podigne atmosferu među farmerima.
(Telegraf)
