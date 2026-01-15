PREMINULA TAJNA ĆERKA FREDIJA MERKJURIJA: Tek prošlog leta se saznalo da ona postoji

ŽENA S. Ć. (67) koja je 27. decembra prošle godine brutalno napadnuta nožem na Novom Beogradu, i to naočigled svog maloletnog unuka, puštena je iz bolnice i vratila se u porodični dom u kom živi sa suprugom, a vest da je van životne opasnosti i da se, kako kažu komšije, dobro oseća, donela je ogromno olakšanje stanarima cele zgrade.