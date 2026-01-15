Poznati

PREMINULA TAJNA ĆERKA FREDIJA MERKJURIJA: Tek prošlog leta se saznalo da ona postoji

"Tajna ćerka" legendarnog Fredija Merkjurija umrla je u 48. godini.

Tužnu vest saopštila je njena porodica.

Kako navodi Dejli Mejl, Fredi je svoju tajnu ćerku zvao Bibi. Njeno postojanje javnosti je otkriveno tek prošlog leta, u knjizi autorke Lesli En Džouns, pod nazivom "S ljubavlju, Fredi".

Bibi je preminula od kancera kičme.

