PREMINULA TAJNA ĆERKA FREDIJA MERKJURIJA: Tek prošlog leta se saznalo da ona postoji
"Tajna ćerka" legendarnog Fredija Merkjurija umrla je u 48. godini.
Tužnu vest saopštila je njena porodica.
Kako navodi Dejli Mejl, Fredi je svoju tajnu ćerku zvao Bibi. Njeno postojanje javnosti je otkriveno tek prošlog leta, u knjizi autorke Lesli En Džouns, pod nazivom "S ljubavlju, Fredi".
Bibi je preminula od kancera kičme.
(Telegraf)
