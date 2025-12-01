SA 11 GODINA SE POJAVIO NA VELIKOJ SCENI, A SAD JE OPASAN FRAJER: Koliko se promenio pobednik "Zvezde granda" koga je Šaban Šaulić voleo

NERMIN Handžić, jedan od pobednika “Zvezda Granda” važi za jednog od najtalentovanijih mladih pevača na našim prostorima.

Nermin se prvi put u javnosti pojavio na velikoj sceni u takmičenju “Neki novi klinci” gde je osvojio sve simpatije publike. Foto: Goran Jovanović

Baš tokom tog takmičenja imao je priliku da nastupi sa muzičkim idolom Šabanom Šaulićem, a upravo Nerminu ovaj nastup posebno je značajan.

Nermin se nakon nekoliko godina pauze vrato na scenu kao punoletan mladić koji je 2022. godine odneo pobedu u takmičenju “Zvezde Granda”.

Tada je stekao veliku armiju fanova, među kojima su i brojne devojčice iz regiona koje mladog pevača obožavaju.

Nermin je izrastao u ozbiljnog mladića koji vodi računa o fižičkom izgledu, pa je stekao i epitet jednog od najzgodijih pevača na estradi.

Da je pored pevanja posvećen sportu svedoči činjenica da redovno vežba u teretani, a često i igra fudbal koji je takođe njegova velika ljubav.

Nerminu su pored porodice, velika podrška i mentorka Viki Miljković i njen suprug Dragan Tašković Taške koji ga gledaju kao njihovo dete i ne odvajaju ga od sina Andreja.

