SA 11 GODINA SE POJAVIO NA VELIKOJ SCENI, A SAD JE OPASAN FRAJER: Koliko se promenio pobednik "Zvezde granda" koga je Šaban Šaulić voleo

Dušan Cakić

01. 12. 2025. u 21:27

NERMIN Handžić, jedan od pobednika “Zvezda Granda” važi za jednog od najtalentovanijih mladih pevača na našim prostorima.

Foto: Goran Jovanović

Nermin se prvi put u javnosti pojavio na velikoj sceni u takmičenju “Neki novi klinci” gde je osvojio sve simpatije publike.

Foto: Goran Jovanović

Baš tokom tog takmičenja imao je priliku da nastupi sa muzičkim idolom Šabanom Šaulićem, a upravo Nerminu ovaj nastup posebno je značajan.

Nermin se nakon nekoliko godina pauze vrato na scenu kao punoletan mladić koji je 2022. godine odneo pobedu u takmičenju “Zvezde Granda”.

Tada je stekao veliku armiju fanova, među kojima su i brojne devojčice iz regiona koje mladog pevača obožavaju.

 

Nermin je izrastao u ozbiljnog mladića koji vodi računa o fižičkom izgledu, pa je stekao i epitet jednog od najzgodijih pevača na estradi.

Da je pored pevanja posvećen sportu svedoči činjenica da redovno vežba u teretani, a često i igra fudbal koji je takođe njegova velika ljubav.

Nerminu su pored porodice, velika podrška i mentorka Viki Miljković i njen suprug Dragan Tašković Taške koji ga gledaju kao njihovo dete i ne odvajaju ga od sina Andreja.

 

