SAT VREMENA PRED POČETAK SPEKTAKLA: Gale "Kerber" o karijeri, odgovornosti, repertoru na večerašnjem koncertu (FOTO)

Dušan Cakić

23. 11. 2025. u 19:11

LEGENDARNI rok sastav "Kerber" vraća se na veliku scenu Plave dvorane Sava centra, večeras uz simfonijski orkestar "Impresija" i priređuje koncert, koji spaja decenije i emocije.

FOTO: Novosti


Publika će moći da čuje bezvremenske pesme u novom svetlu i to u prostoru koji odiše istorijom i vrhunskim zvukom.

FOTO: Novosti

 

Sat vremena pred početak spektakularne večeri, pevač i frontmen grupe, Goran Šepa Gale je za "Večernje novosti" istakao kako se oseća i šta očekuje od koncerta.

- Već sada počinje da raste uzbuđenje, iako tokom celog dana misli su okrenute ka koncertu i večerašnjoj atmosferi - kaže nam Goran i dodaje:

- Spremni smo, kako ja, tako i momci iz benda. Još veće zadovoljstvo mi je to što će sa nama sve vreme na sceni biti i simfonijski orkestar "Impresija" i odlučno nam je pojačanje.

FOTO: Novosti

 

Tokom četiri decenije postojanja grupe "Kerber" na muzičkoj sceni, plod su njihovi hitovi uz koje su odrastale i stasavale mnogo generacije.

- U dvorani će biti večeras samo naši fanovi koji ozbiljno vole našu muziku i njima će biti posvećena svaka pesma. Repertoar je spreman, počećemo sa novom numerom "Bestraga sve", završićemo sa "Ratnim igrama" - zaključio nam je Gale.

FOTO: Novosti

Nema sumnje da će večeras Plava dvorana uz muziku grupe "Kerber" biti preplavljena Galetovim glasom koji traje i erupcijom muzičkih emocija.

