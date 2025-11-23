SAT VREMENA PRED POČETAK SPEKTAKLA: Gale "Kerber" o karijeri, odgovornosti, repertoru na večerašnjem koncertu (FOTO)

LEGENDARNI rok sastav "Kerber" vraća se na veliku scenu Plave dvorane Sava centra, večeras uz simfonijski orkestar "Impresija" i priređuje koncert, koji spaja decenije i emocije.

Sat vremena pred početak spektakularne večeri, pevač i frontmen grupe, Goran Šepa Gale je za "Večernje novosti" istakao kako se oseća i šta očekuje od koncerta.

- Već sada počinje da raste uzbuđenje, iako tokom celog dana misli su okrenute ka koncertu i večerašnjoj atmosferi - kaže nam Goran i dodaje:

- Spremni smo, kako ja, tako i momci iz benda. Još veće zadovoljstvo mi je to što će sa nama sve vreme na sceni biti i simfonijski orkestar "Impresija" i odlučno nam je pojačanje.

Tokom četiri decenije postojanja grupe "Kerber" na muzičkoj sceni, plod su njihovi hitovi uz koje su odrastale i stasavale mnogo generacije.

- U dvorani će biti večeras samo naši fanovi koji ozbiljno vole našu muziku i njima će biti posvećena svaka pesma. Repertoar je spreman, počećemo sa novom numerom "Bestraga sve", završićemo sa "Ratnim igrama" - zaključio nam je Gale.

Nema sumnje da će večeras Plava dvorana uz muziku grupe "Kerber" biti preplavljena Galetovim glasom koji traje i erupcijom muzičkih emocija.