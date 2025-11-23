ACA LUKAS SE OGLASIO NAKON ŠTO JE UHAPŠEN U MAKEDONIJI "Celu noć sam proveo u policijskoj stanici"

PEVAČ Aca Lukas se oglasio i otkrio šta se dogodilo nakon što je uhapšen tokom nastupa u Makedoniji.

Naime, Aca Lukas je uhapšen tokom nastupa u jednom lokalu u Makedoniji jer, kako je navedeno u saopštenju makedonske policije, nije imao potrebnu dozvolu.

Pevač se sada oglasio na Instagramu i otkrio šta se dogodilo u lokalu u kom je pevao.

- Pola sata pred kraj nastupa došla je policija, prekinula nastup i tražila da ja pođem sa njima u stanicu. Nisam uhapšen, išao sam svojim autom. U stanici sam dobio informaciju da nastup nije regularan i prijavljen, da ja na neregularan način radim… Mada sam par dana pre nastupa poslao kopiju pasoša, kako to uvek radimo, da bih prijavio nastup. Dakle, prijavljen je, ali možda je inspektor nešto loše uradio, nema veze sa mnom. Svakako sam celu noć ostao (u stanici) dok sudija za prekršaje nije došao, rekao je Lukas i dodao da između ostalog za sve krivi vlast u Makedoniji.

- Ovo nije moj prvi nego hiljadu i prvi nastup ikada u Makedoniji. Tamo je publika sjajna, ljudi, i mnogo volim tamo da pevam. Nikada nisam nikakav eksces napravio u Makedoniji, rekao je Lukas i istakao da će preispitati mogućnost da do daljnjeg ne nastupa u Makedoniji.

- Čak nisu smeli da me puste u hotel da spavam, pa ujutru da dođem kod sudije za prekršaje. Nego sam celu noć sedeo sa njima. Policija u Kavdarcima je bila jako korektna, čak su me izvinjavali. Jedan čovek mi je rekao da li mogu da vam se izvinim u ime makedonskog narod, rekao je Lukas u svom obraćanju na Instagramu.

Policija utvrdila kršenje zakona na nastupu Ace Lukasa

Podsetimo, policija je utvrdila mnoge nepravilnosti i kršenje zakona u lokalu u kom je pevač uhapšen.

Između ostalog, lokal u kom je nastupao Aca Lukas je registrovan kao kafeterija i uopšte nije imao dozvolu za ovakvu vrstu događaja. Takođe, kapacitet objekta je 200 ljudi, a u trenutku policijske kontrole se nalazilo oko 500 gostiju u samom lokalu dok je Lukas nastupao.

