SREĆA, MUZIKA I SLAVLJE: Aca Sofronijević održao tri spektakularna nastupa u tri dana, a uskoro suruga Kosana i on postaju roditelji (FOTO)

HARMONIKAŠ Aleksandar Aca Sofronijević ponovo je osvojio Hrvatsku i to u velikom stilu, a slavlje je usledilo i na privatnom planu njegovog života.

Foto: Vladimir Feltrin/Zoran Ilić

Harizmatični umetnik, poznat po tome što je harmoniku uzdigao na nivo mosta između emocije i umetnosti, uspeo je da priredi pravi muzički "het-trik": tri rasprodata nastupa zaredom, održana 6, 7. i 8. novembra u Zagrebu.

Pod nazivom „Čaša vina i muzika“, Sofra i njegov orkestar priredili su tri večeri koje će se dugo prepričavati. Sala kapaciteta 700 mesta bila je popunjena do poslednjeg, a publika je svih dana pevala uglas sa njim, što je pevač i podelio na svojim snimcima, pokazujući atmosferu koja se retko viđa. Foto: Bojan Stevanović

Ovaj povratak bio je logičan nastavak prošlogodišnjeg spektakla, kada su Sofra i orkestar ostavili neizbrisiv trag na publici i domaćinima. Međutim, ovog puta magija je bila trostruko jača: tri večeri, tri slavlja muzike, tradicije i emocije.

U jedinstvenom spoju topline domaćinske atmosfere, zvuka harmonike i čaše dobrog vina, nastale su noći koje su prevazišle očekivanja. Publika je od prve do poslednje pesme pratila Sofru, a orkestar je u Hrvatsku doneo energiju koja spaja ljude bez obzira na granice.

Sofronijević i njegova ekipa vratili su se kući prepuni utisaka. Kako sam umetnik poručuje, iskustvo tri zaredom rasprodata koncerta i zajedničko pevanje sa publikom još jednom potvrđuje da muzika ima samo jedan pravi put, onaj koji direktno vodi do srca ljudi.

Sofra je ovim "het-trikom" još jednom dokazao da tamo gde su emocija, tradicija i muzika, nastaje pravi praznik umetnosti i života. Foto: Instagram/sofronacc

Međutim, ni to nije sve, jer Aleksandru svetaju ruže i na privatnom planu, jer će on i njegova supruga Kosana uskoro će postati roditelji.

Lepe vesti objavila je supruga poznatog harmonikaša, koja je u opisu zajedničke fotografije čestitala njegov 42. rođendan i poručila:

- Sređan rođendan. Ti si najbolje ljudsko biće ikada. Hvala što si moj oslonac, moja snaga i najveća radost. Svuda i kroz sve zajedno. Živeli za sve što dolazi. Nas troje - napisala Kosana i nagovestila emotikonom da stiže novi član porodice.

Aca i Kosana trenutno odmaraju u Parizu, a Aca je za naš list nije krio oduševljenje i radost, pa je i potvrdio lepu vest.

- Na mini-odmoru smo, skoknuli smo do Pariza. Presrećni smo, oduševio sam se, to je onaj osećaj kao da nas je Bog dodirnuo, blagoslovenom vešću. Uživamo u Parizu, pa se vraćamo kući. Inače, 20. novembar je godišnjica kada smo se prvi put poljubili, pa ćemo sada dodati i 19. novembar i moj rođendan, spajamo sve lepe vesti i momente u jednom – rekao nam je Sofra.

