LEPA BRENA ODUŠEVILA STAJLINGOM: U glamuroznom izdanju stigla na modnu reviju (FOTO)
FOLK diva Lepa Brena pojavila se na modnoj reviji koja je okupila brojne poznate ličnosti iz sveta mode, muzike i biznisa.
Pevačica je na događaj stigla u elegantnom izdanju i, kao i uvek, privukla pažnju svih prisutnih.
Brena je na reviju došla kako bi pružila podršku porodičnom brendu, iza kog stoje članovi njene porodice, a koji je za kratko vreme postao prepoznatljiv po svom modernom i sofisticiranom stilu. Sa osmehom na licu i ponosom u očima, pevačica je pozdravila goste i novinare, ne krijući zadovoljstvo zbog uspeha koji njeni najbliži postižu i u svetu mode.
Muzička diva je pozdravila okupljanje novinare, a pridružio joj se i suprug Slobodan Boba Živojinović.
Koktel je protekao u glamuroznoj atmosferi, uz poruku da se porodične vrednosti i stil mogu savršeno spojiti na sceni.
Pravo iznenađenje za okupljene medije bila je pojava pevačice Ane Bekute, koja je došla da podrži svoju koleginicu i prijateljicu.
Ona se pojavila u crnoj scvečanoj haljini, dok je na licu imala naočare tamnobraon boje.
Nakon Ane Bekute, na reviji se pojavila i Aleksandra Prijović, Brenina i Bobina snajka.
Pored nje, na događaj su došli i Nikola Rokvić, Žika Jakšić, Tanja Ranđelović, Sofija Šašić i mnoge druge poznate ličnosti.
