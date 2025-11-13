LEPA BRENA ODUŠEVILA STAJLINGOM: U glamuroznom izdanju stigla na modnu reviju (FOTO)

FOLK diva Lepa Brena pojavila se na modnoj reviji koja je okupila brojne poznate ličnosti iz sveta mode, muzike i biznisa.

Foto: ATA Images

Pevačica je na događaj stigla u elegantnom izdanju i, kao i uvek, privukla pažnju svih prisutnih. Foto: ATA Images

Brena je na reviju došla kako bi pružila podršku porodičnom brendu, iza kog stoje članovi njene porodice, a koji je za kratko vreme postao prepoznatljiv po svom modernom i sofisticiranom stilu. Sa osmehom na licu i ponosom u očima, pevačica je pozdravila goste i novinare, ne krijući zadovoljstvo zbog uspeha koji njeni najbliži postižu i u svetu mode.

Muzička diva je pozdravila okupljanje novinare, a pridružio joj se i suprug Slobodan Boba Živojinović. Foto: ATA Images

Koktel je protekao u glamuroznoj atmosferi, uz poruku da se porodične vrednosti i stil mogu savršeno spojiti na sceni.

Pravo iznenađenje za okupljene medije bila je pojava pevačice Ane Bekute, koja je došla da podrži svoju koleginicu i prijateljicu. Foto: ATA Images

Ona se pojavila u crnoj scvečanoj haljini, dok je na licu imala naočare tamnobraon boje.

Nakon Ane Bekute, na reviji se pojavila i Aleksandra Prijović, Brenina i Bobina snajka.

Pored nje, na događaj su došli i Nikola Rokvić, Žika Jakšić, Tanja Ranđelović, Sofija Šašić i mnoge druge poznate ličnosti.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć