KADA DUŠA PEVA: Veče Halida Muslimovića obeležilo 50 pesama i tri sata more emocija (FOTO)

Dušan Cakić

12. 11. 2025. u 23:26

U PREPUNOJ Plavoj dvorani Sava centra, folk zvezda Halid Muslimović održao je koncert pod nazivom "Mene je učilo vrijeme" koji će se dugo pamtiti kao veče emocija, nostalgije i vrhunskog muzičkog užitka.

Tokom trosatnog spektakla, čulo se čak pedeset antologijskih pesama koje su obeležile njegovu blistavu karijeru, od ranih hitova osamdesetih pa sve do novijih numera koje publika već zna napamet.

Atmosfera je od prvog takta bila naelektrisana, a publika je pevala u glas svaku strofu, dok je Halid majstorski vodio veče, spajajući generacije koje su odrasle uz njegove bezvremenske pesme. Emotivne balade, brzi ritmovi i šarmantni razgovori s publikom učinili su da koncert prođe u dahu.

Na kraju večeri, uz ovacije i bisove, Halid je vidno ganut poručio:

- Ovo je bila noć za pamćenje. Publika mi je još jednom pokazala zašto vredi sve ove godine pevati iz srca. Hvala svima koji su večeras sa mnom prošli kroz vreme, od prve do pedesete pesme.

Halid je još jednom dokazao da vreme ne može da izbriše pesme koje su nastajale iz duše i ostale u narodu.

