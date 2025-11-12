LEGENDARNI GLAS REGIONA U BEOGRADU: Halid Muslimović priredio veče puno emocija, nostalgije i antologijskih hitova (FOTO/VIDEO)

U PLAVOJ dvorani Sava centra, folk zvezda Halid Muslimović priredio je večeras koncert za pamćenje pod nazivom "Mene je učilo vrijeme".

Veče je počelo istoimenom pesmom, kojom je Halid otvorio trosatni spektakl i odmah podigao publiku na noge.

Tokom večeri nizali su se bezvremenski hitovi koji su obeležili više decenija njegove karijere, kao što su "Idi moram da ti kažem", "Slušaj majko moju pesmu", "Učini bar jedan pogrešan korak", Ne troši suze", "Želja si mi samo ti" i mnoge druge pesme koje su pevali svi prisutni uglas sa legendarnim pevačem.

Na sceni mu se pridružilo nekoliko dragih gostiju i kolega, mladi pevač Benjamin Kličić, kao i iskusni majstori narodne pesme Ferid Avdić i Haris Džinović, koji su zajedno sa Halidom priredili nezaboravne duete i trenutke pune emocija i dobrog ritma.

Halid se u više navrata zahvalio publici na podršci i ljubavi, rekavši:

- Dragi moji, ovo veče je za mene više od koncerta, ovo je susret sa vama, sa pesmama koje smo zajedno živeli. Hvala što me slušate sve ove godine, jer bez vas nema ni mene.

Na kraju večeri, vidno ganut i ponosan na odaziv publike, pevač je sumirao utiske:

- Srce mi je puno. Beograd mi je oduvek davao posebnu energiju i večeras sam to još jednom osetio. Ova noć će zauvek ostati u mom sećanju - zaključio je legendarni pevač.

Prisutan narod u Plavoj dvorani je uz ovacije, pesmu i emocije uživao u jedinstvenom tročasovnom spektaklu, koji ih je podsetio na antologijske hitove jedne od najvećih zvezda narodne muzike. Ovo Halidovo veče, zauvek će ostati upisano kao još jedno nezaboravno poglavlje u njegovoj bogatoj karijeri.