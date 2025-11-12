AKO NEMATE ADEKVATNU NEGU, BOLJE SE UMIJTE SAPUNOM: Dragana Mićalović o nezi i tajnama svoje lepote (FOTO)

POPULARNA glumica Dragana Mićalović važi za jednu od najlepših i najstilizovanijih javnih ličnosti na našoj javnoj sceni.

Foto: Dario Monar

Dugi niz godina traje njena uspešna glumačka karijera, a Dragana nam je otkrila šta za nju znači uspeh.

- Što sam starija i što se više bavim sobom, smatram da je uspeh naći mir u sebi, kako bi zaobišla to sagorevanje, ali da bi pronašli mir u sebi nekada je neophodno to i doživeli. Teško je biti svuda, za svakoga, a da ostaneš svoj. To ne uspevam, ali sam na dobrom putu da krenem ka tamo, shvatila sam da svetu nikada neću ugoditi i nije naš zadatak da ugodimo svetu na ovoj zemlji – rekla je glumica i otkrila čije kritike je najviše bole.

- Reč „kritika" sam izbacila iz svog života i zamenila ga sa rečju „savet". Svako ko želi da ti ukaže na nešto će te posavetovati.

S obzirom na to da je jedna od najlepših na sceni, otkrila je i koliko joj šminka pomaže.

- Meni je ona kao i većina stvari, vezana za emociju i dokle god je iskrena i ta šminka, onda je lepa. Šminka nam pomaže da se lepe stvari istaknu, a ne da skrivaju naše mane - kazala je ona i dodala da dosta ulaže u kozmetiku.

- Moje lice je moje oruđe i dosta ulažem da bi trajalo, nekada ustanem u pet ujutro i sve znam. Jedna krema, druga krema, imam posebnu rutinu pre šminke, za šminkanje i tako dalje. Ukoliko nemamo tu adekvatnu negu za skidanje šminka, bolje je umiti se sapunom i vodom – zaključila na je lepa glumica.

