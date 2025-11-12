KERBER OTVARA NOVO POGLAVLJE SAVA CENTRA: Prvi rok koncert u renoviranoj Plavoj dvorani
U NEDELjU, 23. novembra, publika će imati priliku da doživi prvi rock koncert u potpuno obnovljenom Sava Centru, u izvedbi koja spaja snagu Kerbera i raskoš simfonijskog orkestra.
- Ovo je za nas više od koncerta, to je istorijski trenutak. Da prvi rokenrol odzvoni u novoj Plavoj dvorani, uz orkestar i publiku koja nas prati decenijama, velika je čast - poručuje frontmen Goran Šepa Gale.
Modernizovana akustika, nova rasveta i sjajno ozvučenje donose savršene uslove za istinski muzički spektakl. Publiku očekuje neponovljivo iskustvo, Kerber u najlepšem prostoru u zemlji, uz moć simfonijskog zvuka i emociju koja se pamti ceo život.
Rokenrol se vraća tamo gde mu je oduvek bilo mesto, na veliku scenu.
Karte su u prodaji na tickets.rs, a interesovanje je ogromno.
Ne propustite da budete deo istorije, Kerber i simfonijski orkestar, 23. novembra u Sava Centru!
BLUMBERG NAJAVLjUJE NOVA OTKRIĆA: Zelenski je možda umešan u korupcionašku aferu koja trese Ukrajinu
PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski mogao bi biti umešan u veliki korupcionaški skandal u energetskom sektoru, preneo je američki magazin Blumberg, pozivajući se na izvore u antikorupcionim institucijama.
12. 11. 2025. u 11:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)