KERBER OTVARA NOVO POGLAVLJE SAVA CENTRA: Prvi rok koncert u renoviranoj Plavoj dvorani

12. 11. 2025. u 09:42

U NEDELjU, 23. novembra, publika će imati priliku da doživi prvi rock koncert u potpuno obnovljenom Sava Centru, u izvedbi koja spaja snagu Kerbera i raskoš simfonijskog orkestra.

Foto: Marina Pešić

- Ovo je za nas više od koncerta, to je istorijski trenutak. Da prvi rokenrol odzvoni u novoj Plavoj dvorani, uz orkestar i publiku koja nas prati decenijama, velika je čast - poručuje frontmen Goran Šepa Gale.

Modernizovana akustika, nova rasveta i sjajno ozvučenje donose savršene uslove za istinski muzički spektakl. Publiku očekuje neponovljivo iskustvo, Kerber u najlepšem prostoru u zemlji, uz moć simfonijskog zvuka i emociju koja se pamti ceo život.

Rokenrol se vraća tamo gde mu je oduvek bilo mesto, na veliku scenu.

Karte su u prodaji na tickets.rs, a interesovanje je ogromno.

Ne propustite da budete deo istorije, Kerber i simfonijski orkestar, 23. novembra u Sava Centru!

Fudbal
