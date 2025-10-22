EVO KO JE ŽESTOKI MOMAK SA KOJIM SE FOTOGRAFISALA: Goga Sekulić sa ekipom iz Sarajeva odabrala stranu (FOTO)
FOLK zvezda Goga Sekulić objavila je nekoliko fotografija na Instagramu koje su izazvale pažnju na mrežama jer se na njima pored pevačice nalazi i Admir Arnautović Šmrk
Reč je o čoveku koji je godinama bio producent Džali Bratu i Bubi Koreliju, kao i Senidi, Maji Berović i još mnogim pevačima, a često se pominje kao žestoki momak.
Poznato je da je pre dve godine uhapšen i da je u pritvoru proveo oko pola godine.
Kako saznajemo, razlog Goginog boravka u Sarajevu jeste snimanje novog albuma, a upravo joj Šmrk pomaže oko toga.
Ko je novi saradnik?
Planovi
- U Sarajevu je bila nekoliko dana. Goga, Šmrk i još neki njihovi prijatelji zajedno su bili i na koncertu Tanje Savić, koji je održala prethodnog vikenda u tom gradu. Ako sam dobro shvatio, Šmrk je spojio Gogu sa svojim prijateljem Feđom Imamovićem, koji će joj raditi pesme za novi album. Feđa je vrlo talentovan muzičar, piše tekstove i melodije, a inače je doktor nauka na Filozofoskom fakultetu i radi u sektoru informacionih tehnologija - kazao je naš izvor.
