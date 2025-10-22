Poznati

EVO KO JE ŽESTOKI MOMAK SA KOJIM SE FOTOGRAFISALA: Goga Sekulić sa ekipom iz Sarajeva odabrala stranu (FOTO)

Dušan Cakić

22. 10. 2025. u 20:45

FOLK zvezda Goga Sekulić objavila je nekoliko fotografija na Instagramu koje su izazvale pažnju na mrežama jer se na njima pored pevačice nalazi i Admir Arnautović Šmrk

ЕВО КО ЈЕ ЖЕСТОКИ МОМАК СА КОЈИМ СЕ ФОТОГРАФИСАЛА: Гога Секулић са екипом из Сарајева одабрала страну (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Reč je o čoveku koji je godinama bio producent Džali Bratu i Bubi Koreliju, kao i Senidi, Maji Berović i još mnogim pevačima, a često se pominje kao žestoki momak.

Foto: Novosti

Poznato je da je pre dve godine uhapšen i da je u pritvoru proveo oko pola godine.

Kako saznajemo, razlog Goginog boravka u Sarajevu jeste snimanje novog albuma, a upravo joj Šmrk pomaže oko toga.
Goga Sekulić objavila je nekoliko fotografija na Instagramu koje su izazvale pažnju na mrežama jer se na njima pored pevačice nalazi i Admir Arnautović Šmrk.

Foto: Privatna arhiva

Ko je novi saradnik?

Reč je o čoveku koji je godinama bio producent Džali Bratu i Bubi Koreliju, kao i Senidi, Maji Berović i još mnogim pevačima, a često se pominje kao žestoki momak.

Poznato je da je pre dve godine uhapšen i da je u pritvoru proveo oko pola godine.

Planovi

Kako saznajemo, razlog Goginog boravka u Sarajevu jeste snimanje novog albuma, a upravo joj Šmrk pomaže oko toga.

- U Sarajevu je bila nekoliko dana. Goga, Šmrk i još neki njihovi prijatelji zajedno su bili i na koncertu Tanje Savić, koji je održala prethodnog vikenda u tom gradu. Ako sam dobro shvatio, Šmrk je spojio Gogu sa svojim prijateljem Feđom Imamovićem, koji će joj raditi pesme za novi album. Feđa je vrlo talentovan muzičar, piše tekstove i melodije, a inače je doktor nauka na Filozofoskom fakultetu i radi u sektoru informacionih tehnologija - kazao je naš izvor.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 20

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POSLE 4 GODINE PREBOLELA BIVŠEG Ko je Jane - novi dečko Jelene Dokić: Ti si moje mirno i sigurno mesto (FOTO)
Poznati

0 0

POSLE 4 GODINE PREBOLELA BIVŠEG Ko je Jane - novi dečko Jelene Dokić: "Ti si moje mirno i sigurno mesto" (FOTO)

IMALA JE sve uslove da postane legenda – talenat, upornost, šampionsku "žicu", opak pogled, ali i tešku životnu priču dostojnu famoznih holivudskih "od trnja do zvezda" biografija. No, posle svakog teškog udarca Jelena Dokić bi se, kao feniks, podizala iz pepela i postajala jača. Nakon surovih epizoda s kojima se u poslednje vreme suočavala, bivša teniska zvezda ponovo blista, a za to je kriva – nova ljubav.

22. 10. 2025. u 19:50

Politika
Tenis
Fudbal
SUPER AKCIJA, OPREMITE DOM I UŠTEDITE I PREKO 40%

SUPER AKCIJA, OPREMITE DOM I UŠTEDITE I PREKO 40%