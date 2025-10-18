SUZE U PUBLICI: Boban Rajović u skupom stajlingu deo koncerta u LJubljani posvetio Halidu Bešliću (FOTO)
SINOĆNA noć u Ljubljani ostaće upamćena kao noć kada je folk zvezda Boban Rajović raspametio publiku.
Popularni pevač, koji već 25 godina gradi uspešnu karijeru širom regiona, po prvi put je održao solistički koncert u glavnom gradu Slovenije i to u maniru pravog zvezdanog spektakla.
- Dobro veče, dobri moji ljudi. Znam da vas ovde ima iz Crne Gore, Bosne, Hrvatske, ali prvenstveno iz Slovenije. Hvala vam što ste tu i ovo će biti noć za pamćenje- bile su uvodne reči, a baš zbog svog prvog solističkig koncerta, Rajović je odabrao adekvatan stajalint i kombinaciju skupih "komada".
Muzička zvezda se na sceni pojavila u stajlingu vrednom gotovo 45 hiljada evra, a svi pogledi bili su uprti u luksuzni sat od skoro 40 hiljada evra, koji se presijavao pod reflektorima dok je pevač grlio publiku pogledom. Njegova jakna prestižnog brenda, čija je cena oko 3 hiljada evra, dodatno je istakla glamurozan izgled i savršeno se uklopila uz njegov prepoznatljivi scenski šarm.
- Moram da kažem da me je ćerka nagovorila da pazarim ovu jaknu. Jeste bila skupa, ali vredelo je. Svako ko me je večeras video, pitao me: koliko je, koji je brend. Međutim kada čuju cenu, interesovanje odmah nestane - našalio se pevač.
Rajović je pokazao zašto je već decenijama jedan od najtraženijih izvođača na Balkanu, energija, emocija i iskrena zahvalnost pratili su svaku pesmu.
Najemotivniji trenutak večeri usledio je pred sam kraj, kada je pevač dirljivo posvetio nekoliko minuta nedavno preminulom kolegi i prijatelju Halidu Bešliću, istakavši da mu je bio veliki prijatelj i čovek koga nikada neće zaboraviti. Celu dvoranu tada je ispunila tišina i emocija, trenutak koji su mnogi opisali kao najiskreniji i najdirljiviji deo večeri.
Publika u Ljubljani nije krila oduševljenje, ovacije su trajale minutima, Boban je vraćen na bis. Na krililma dobre energije i uspešnog koncerta, Boban najavljuje američku turneju koja počinje već sledeće nedelje.
