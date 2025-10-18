SUZE U PUBLICI: Boban Rajović u skupom stajlingu deo koncerta u LJubljani posvetio Halidu Bešliću (FOTO)

SINOĆNA noć u Ljubljani ostaće upamćena kao noć kada je folk zvezda Boban Rajović raspametio publiku.

Foto: Privatna arhiva

Popularni pevač, koji već 25 godina gradi uspešnu karijeru širom regiona, po prvi put je održao solistički koncert u glavnom gradu Slovenije i to u maniru pravog zvezdanog spektakla.

- Dobro veče, dobri moji ljudi. Znam da vas ovde ima iz Crne Gore, Bosne, Hrvatske, ali prvenstveno iz Slovenije. Hvala vam što ste tu i ovo će biti noć za pamćenje- bile su uvodne reči, a baš zbog svog prvog solističkig koncerta, Rajović je odabrao adekvatan stajalint i kombinaciju skupih "komada". Foto: Privatna arhiva

Muzička zvezda se na sceni pojavila u stajlingu vrednom gotovo 45 hiljada evra, a svi pogledi bili su uprti u luksuzni sat od skoro 40 hiljada evra, koji se presijavao pod reflektorima dok je pevač grlio publiku pogledom. Njegova jakna prestižnog brenda, čija je cena oko 3 hiljada evra, dodatno je istakla glamurozan izgled i savršeno se uklopila uz njegov prepoznatljivi scenski šarm.

- Moram da kažem da me je ćerka nagovorila da pazarim ovu jaknu. Jeste bila skupa, ali vredelo je. Svako ko me je večeras video, pitao me: koliko je, koji je brend. Međutim kada čuju cenu, interesovanje odmah nestane - našalio se pevač. Foto: Privatna arhiva

Rajović je pokazao zašto je već decenijama jedan od najtraženijih izvođača na Balkanu, energija, emocija i iskrena zahvalnost pratili su svaku pesmu.

Najemotivniji trenutak večeri usledio je pred sam kraj, kada je pevač dirljivo posvetio nekoliko minuta nedavno preminulom kolegi i prijatelju Halidu Bešliću, istakavši da mu je bio veliki prijatelj i čovek koga nikada neće zaboraviti. Celu dvoranu tada je ispunila tišina i emocija, trenutak koji su mnogi opisali kao najiskreniji i najdirljiviji deo večeri.

Publika u Ljubljani nije krila oduševljenje, ovacije su trajale minutima, Boban je vraćen na bis. Na krililma dobre energije i uspešnog koncerta, Boban najavljuje američku turneju koja počinje već sledeće nedelje.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć