HALID BEŠLIĆ SAM IZABRAO GROBNO MESTO: Zbog ovoga nije želeo da počiva u Aleji velikana

HALID Bešlić, legendarni pevač, sahranjen je u ponedeljak, 13. oktobra, na sarajevskom groblju Bare. Mesto na kojem počiva pevač, kojeg je u Sarajevu, prema proceni sarajevske policije, ispratilo 100.000 ljudi, smešteno je gotovo na sredini groblja, daleko od Aleje velikana.

Foto: V. Danilov

Radnik na groblju Rusmir, kaže da je Halid sam izabrao grobno mesto, čemu je i svedočio kada je pevač posetio Bare pre nego što je smešten u bolnicu.

- Halid je bio ovde i tražio je da kada dođe vreme, bude sahranjen ovde, među običnim ljudima - rekao je Rusmir i dodaje:

- To samo pokazuje koliko je bio skroman.

Ova jednostavna, ali snažna želja legendarnog umetnika svedoči o njegovoj skromnosti i povezanosti s ljudima koji su ga voleli. Iako su mnogi očekivali da će Halid biti položen u Aleju velikih, on je izabrao da ostane blizu običnih ljudi – baš kao što je celog života bio među njima.

(Exluziva.ba)

