HALID BEŠLIĆ SAM IZABRAO GROBNO MESTO: Zbog ovoga nije želeo da počiva u Aleji velikana
HALID Bešlić, legendarni pevač, sahranjen je u ponedeljak, 13. oktobra, na sarajevskom groblju Bare. Mesto na kojem počiva pevač, kojeg je u Sarajevu, prema proceni sarajevske policije, ispratilo 100.000 ljudi, smešteno je gotovo na sredini groblja, daleko od Aleje velikana.
Radnik na groblju Rusmir, kaže da je Halid sam izabrao grobno mesto, čemu je i svedočio kada je pevač posetio Bare pre nego što je smešten u bolnicu.
- Halid je bio ovde i tražio je da kada dođe vreme, bude sahranjen ovde, među običnim ljudima - rekao je Rusmir i dodaje:
- To samo pokazuje koliko je bio skroman.
Ova jednostavna, ali snažna želja legendarnog umetnika svedoči o njegovoj skromnosti i povezanosti s ljudima koji su ga voleli. Iako su mnogi očekivali da će Halid biti položen u Aleju velikih, on je izabrao da ostane blizu običnih ljudi – baš kao što je celog života bio među njima.
(Exluziva.ba)
