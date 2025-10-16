PRVO DETE, PA SVADBA: Rada Manojlović progovorila o svojoj udaji (FOTO)

POPULARNA pevačica Radmila Rada Manojlović večeras je došla na koncert kolege folk zvezde Dragana Kojića Kebe.

Novosti

Naime, Rada je ovom prilikom progovorila o predrasudama:

Novosti

- Mene uopšte ne zanimaju predrasude i šta svi misle o pevačicama. Ma nek je 99 posto njih ono što svi kažu, ja znam ko sam i šta sam i ne dotiče me to. Ne zanima me da li je neko bolji ili gori od mene, da li neko predstavljen u nekom svetlu, a ja u nekom lošijem, od toga nema ništa, život je kratak. Ovo vreme je luksuz koje nam je dato na zemlji" - rekla je Rada, pa progovorila o svojoj udaju:

- Nisam se videla sa Milicom, čekamo mene. Može prvo dete, pa svadba - rekla je Rada, pa prkomentarisala svoj stajlin večeras:

- I ćorava koka ubode - dodala je šaljivo Radmila.

Novosti

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć