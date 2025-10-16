SA KRALJEVSKOM FILHARMONIJOM OBRADILA SVOJ NAJVEĆI HIT: Neda Ukraden obradila svoj najveći hit (FOTO)
NEDA Ukraden s nestrpljenjem očekuje da nova verzija PESME "Zora je", koju je snimila u prestižnom studiju "Abbey Road" u Londonu, ugleda svetlost dana.
Sindikat estradnih umetnika i izvođača Srbije danas obeležava 35 godina rada, a u prestižnom hotelu pojavila se i pevačica Neda Ukraden.
Neda priznaje da nema vremena da bude u žiriju bilo kog muzičkog takmičenja, ali i da je veoma ponosna na to što je njena pesma urađena u potpuno novom aranžmanu.
U najpoznatijem studiju u Londonu snimila sam novu verziju pesme "Zora je" sa londonskom kraljevskom filharmonijom.
- Meni to mnogo znači jer nema svako šansu da to doživi, pesma je prevedena na 13 jezika i sa nestrpljenjem očekujem miks te pesme - pohvalila se pevačica.
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)