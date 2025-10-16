Poznati

SA KRALJEVSKOM FILHARMONIJOM OBRADILA SVOJ NAJVEĆI HIT: Neda Ukraden obradila svoj najveći hit (FOTO)

Душан Цакић

16. 10. 2025. u 19:24

NEDA Ukraden s nestrpljenjem očekuje da nova verzija PESME "Zora je", koju je snimila u prestižnom studiju "Abbey Road" u Londonu, ugleda svetlost dana.

СА КРАЉЕВСКОМ ФИЛХАРМОНИЈОМ ОБРАДИЛА СВОЈ НАЈВЕЋИ ХИТ: Неда Украден обрадила свој највећи хит (ФОТО)

Novosti

Sindikat estradnih umetnika i izvođača Srbije danas obeležava 35 godina rada, a u prestižnom hotelu pojavila se i pevačica Neda Ukraden.

Neda priznaje da nema vremena da bude u žiriju bilo kog muzičkog takmičenja, ali i da je veoma ponosna na to što je njena pesma urađena u potpuno novom aranžmanu.

Novosti

U najpoznatijem studiju u Londonu snimila sam novu verziju pesme "Zora je" sa londonskom kraljevskom filharmonijom.

Novosti

- Meni to mnogo znači jer nema svako šansu da to doživi, pesma je prevedena na 13 jezika i sa nestrpljenjem očekujem miks te pesme - pohvalila se pevačica.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 10

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELJA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu

ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELjA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu