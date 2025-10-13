Poznati

BAJKOVIT PRVI PLES JOVANE I UROŠA ŽIVKOVIĆA: Pevač ne skida osmeh s lica, svi su pali kad su čuli reči pesme (FOTO)

Dušan Cakić

13. 10. 2025. u 21:42

POPULARNI folk pevač Uroš Živković i njegova supruga Jovana, s kojom je ovog proleća sklopio građanski brak, danas su se na večnu ljubav zakleli i pred Bogom i ujedno krstili svog sina prvenca Lazara.

БАЈКОВИТ ПРВИ ПЛЕС ЈОВАНЕ И УРОША ЖИВКОВИЋА: Певач не скида осмех с лица, сви су пали кад су чули речи песме (ФОТО)

Foto: Novosti

Usledilo je gala svadbeno veselje i proslava krštenja njihovog naslednika, a na spisku zvanica našle su se brojne Uroševe kolege s domaće muzičke scene.

Foto: Novosti

On je na svom slavlju okupio oko 500 zvanica, a sa svojom lepom suprugom je i zaplesao, kako dolikuje. Uroš u crnom odelu, a Jovana u uskoj izazovnoj venčanici izveli su prvi ples na podijumu uz čarobne efekt.

Foto: Novosti

Za prvi ples su izabrali posebnu pesmu "Ti si moja sreća", a Uroš nije skidao zaljubljen pogled sa lepe mlade.

Nakon prvog, imali su i drugi ples i to sa sinom kojeg su krstili danas.

Foto: Novosti

Uroš Živković je na slvoje slavlje pozvao oko 500 zvanica, među njima većinom ljude i prijatelje sa estrade.

