BAJKOVIT PRVI PLES JOVANE I UROŠA ŽIVKOVIĆA: Pevač ne skida osmeh s lica, svi su pali kad su čuli reči pesme (FOTO)
POPULARNI folk pevač Uroš Živković i njegova supruga Jovana, s kojom je ovog proleća sklopio građanski brak, danas su se na večnu ljubav zakleli i pred Bogom i ujedno krstili svog sina prvenca Lazara.
Usledilo je gala svadbeno veselje i proslava krštenja njihovog naslednika, a na spisku zvanica našle su se brojne Uroševe kolege s domaće muzičke scene.
On je na svom slavlju okupio oko 500 zvanica, a sa svojom lepom suprugom je i zaplesao, kako dolikuje. Uroš u crnom odelu, a Jovana u uskoj izazovnoj venčanici izveli su prvi ples na podijumu uz čarobne efekt.
Za prvi ples su izabrali posebnu pesmu "Ti si moja sreća", a Uroš nije skidao zaljubljen pogled sa lepe mlade.
Nakon prvog, imali su i drugi ples i to sa sinom kojeg su krstili danas.
Uroš Živković je na slvoje slavlje pozvao oko 500 zvanica, među njima većinom ljude i prijatelje sa estrade.
