SAHRANJEN HALID BEŠLIĆ: Pogledajte kako je izgledao poslednji ispraćaj pevača iz vazduha (VIDEO)
PEVAČ Halid Bešlić ispraćen je uz sve običaje koje poštuje islamski svet.
Reka ljudi iz regiona slila se danas u Sarajevo, kako bi se oprostila od Halida Bešlića.
(Avaz)
