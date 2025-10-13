EVO ZAŠTO SE SEJDA NIJE POJAVILA NA HALIDOVOJ KOMEMORACIJI: Ekipe Hitne pomoći dežuraju na Ciglanama zbog nje, stanje joj se pogoršalo
HALIDOVA supruga Sejda nije mogla da prisustvuje sahrani zbog iznenadnog pogoršanja zdravstvenog stanja.
Danas, 13. oktobra, na gradskom groblju „Bare“ u Sarajevu, sahranjen je Halid Bešlić, jedan od najvoljenijih izvođača narodne muzike s prostora bivše Jugoslavije.
Njegov odlazak ostavio je duboku tugu u srcima miliona, a prema prvim procenama, između 50.000 i 100.000 ljudi došlo je da mu oda poslednju počast.
Dirljive scene obeležile su ovaj dan – njegov sin Dino, zajedno sa verskim službenicima, spustio je telo voljenog oca u grob, dok je Sarajevo tiho plakalo. Reka ljudi i suza svedočila je o tome koliko je Halid značio svom narodu.
Sejdi se pogoršalo zdravstveno stanje
Nažalost, Halidova supruga Sejda nije mogla da prisustvuje sahrani zbog iznenadnog pogoršanja zdravstvenog stanja tokom noći. Hitna pomoć dežuraju trenutno u njenoj blizini na Ciglanama, pružajući joj potrebnu negu u ovom teškom trenutku.
Ispunjena mu poslednja želja
Ispunjena mu je i poslednja želja – sahranjen je pored svog dugogodišnjeg prijatelja i muzičkog saborca, Kemala Montena, s kojim je delio brojne životne trenutke i emocije.
BONUS VIDEO - DžENAZA HALIDU BEŠLIĆU: Kovčeg sa telom pevača donet u Begovu džamiju
(Kurir)
Preporučujemo
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
13. 10. 2025. u 15:50
SAHRANjEN HALID BEŠLIĆ: Evo pored koga počiva - drug do druga, legenda do legende (FOTO)
13. 10. 2025. u 15:31 >> 15:31
KO JE NOSIO HALIDOV KOVČEG? Reka ljudi prilazila da ga dodirne i oprosti se od Bešlića (FOTO)
13. 10. 2025. u 15:25 >> 15:25
ŠTA OZNAČAVA PREDMET NA TABUTU HALIDA BEŠLIĆA: Simbol identiteta i ponosa (FOTO)
13. 10. 2025. u 14:42
MISTERIOZAN UREĐAJ SNIMLjEN PRE PADA NADSTREŠNICE: Dragan J. Vučićević otkriva nove dokaze (FOTO)
GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević ekskluzivno je otkrio nove dokaze o padu nadstrešnice u Novom Sadu na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine.
13. 10. 2025. u 11:53
DRAMA U IZRAELSKOM PARLAMENTU: Levičar krenuo na Trampa, obezbeđenje hitno reagovalo (VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp dočekan je ovacijama u izraelskom parlamentu Knesetu, gde je počeo njegov govor. Ubrzo nakon toga, levičarski poslanik Kneseta je počeo da dobacuje, a obezbeđenje je odmah reagovalo.
13. 10. 2025. u 13:34
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
Komentari (0)