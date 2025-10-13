"PROLAZE GODINE, MOJ GOSPODINE" Slavlje u domu Baje Malog Knindže
PEVAČ Baja Mali Knindža i njegov najstariji sin Nenad danas slave rođendan.
Nenad je napunio 21 godinu, a Baja Mali Knindža 59.
Podsećamo, Baja Mali Knindža ima šestoro dece - tri sina i tri ćerke.
