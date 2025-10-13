Poznati

"PROLAZE GODINE, MOJ GOSPODINE" Slavlje u domu Baje Malog Knindže

Novosti online

13. 10. 2025. u 15:20

PEVAČ Baja Mali Knindža i njegov najstariji sin Nenad danas slave rođendan.

ПРОЛАЗЕ ГОДИНЕ, МОЈ ГОСПОДИНЕ Славље у дому Баје Малог Книнџе

Foto: Instagram

Nenad je napunio 21 godinu, a Baja Mali Knindža 59. 

Podsećamo, Baja Mali Knindža ima šestoro dece - tri sina i tri ćerke.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JA SAM KEBINA BIVŠA SNAJKA: Sofija nastupila u ZG (VIDEO)

"JA SAM KEBINA BIVŠA SNAJKA": Sofija nastupila u ZG (VIDEO)