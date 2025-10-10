POLA MENE JE OTIŠLO S NJIM: Halid Muslimović se emotivnim rečima oprostio od Bešlića - "Očekivao sam da ćemo se još družiti"

HALIDU Muslimoviću teško je pala smrt njegovog bliskog prijatelja i kolege Halida Bešlića, koji je preminuo u utorak, 7. oktobra u 72.godini života.

Bešlić je bio jedan od najvoljenijih pevača na regionalnoj muzičkoj sceni, a njegove kolege danima pričaju o njemu u suzama i sa neizmernim poštovanjem. Foto: ATA images/ A.A.

- Dragi moji prijatelji, povodom odlaska mog jarana, druga i estradnog saradnika, nema se šta mnogo reći. Bili smo mi neka paralela, nas dva Halida, osećam da je jedan deo mene-pola otišao sa njim. Voleo sam ga kao prijatelja, druga,saradnika, zemljaka, lično sam voleo sve njegove pesme od prve do zadnje i voleo i voleću. Očekivao sam da ćemo se još družiti, raditi po koji koncert, to mi je govorilo kada sam ga poslednji put, pre desetak dana nazvao na link. Mnogo smo se smejali, a ja sam takve prirode, volim da okrenem na dobre stvari. Pričali smo neke fine stvari, neke gluposti. Sve u svemu, otišao je jedan veliki čovek, dobar čovek, veliki estradni umetnik. Čovek koji je donosio pesmu, srcem i glasom, ne znam šta više da kažem, neka mu Bog podari svu ljubav drugog sveta, zaslužio je, a mi ćemo pevati njegove peme, sećati se njega i pričati o njemu-zaključio je umetnik.

