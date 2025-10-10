Poznati

ZVANIČNA ODLUKA VLADE BIH: U ponedeljak Dan žalosti zbog smrti Halida Bešlića

Dušan Cakić

10. 10. 2025. u 17:29

VLADA Federacije BiH donela je odluku o proglašenju ponedeljka, 13. oktobra, za dan žalosti zbog smrti muzičke legendeHalida Bešlića

Foto: ATA images/ A.A.

Vlada Kantona Sarajevo juče je takođe proglasila ponedeljak za dan žalosti.

- Vlada Kantona Sarajevo proglasila je ponedeljak, 13. oktobar, danom žalosti u čast Halida Bešlića. Ovom odlukom odajemo poštovanje legendi čije su pesme obeležile generacije i utkale se u našu zajedničku kulturu. Dan žalosti biće obeležen spuštanjem zastava na pola koplja na zgradi Vlade KS i svim javnim institucijama, kao i minutom ćutnje na radnim mestima i javnim skupovima. Hvala ti, Halide, na muzici koja će zauvek živeti među nama - poručio je Nihad Uk na društvenim mrežama.

Foto: ATA images/A. Ahel

Podsetimo, muzička legenda Halid Bešlić preminuo je u utorak, 7. oktobra, na KCUS-u nakon teške i kratke bolesti. U Sarajevu je 9. oktobra, ispred Doma mladih održan skup u čast ovog muzičkog velikana i humanitarca. Okupio se veliki broj Sarajlija, a skupu je prisustvovao i Halidov sin Dino.

 

