ZVANIČNA ODLUKA VLADE BIH: U ponedeljak Dan žalosti zbog smrti Halida Bešlića
VLADA Federacije BiH donela je odluku o proglašenju ponedeljka, 13. oktobra, za dan žalosti zbog smrti muzičke legendeHalida Bešlića
Vlada Kantona Sarajevo juče je takođe proglasila ponedeljak za dan žalosti.
- Vlada Kantona Sarajevo proglasila je ponedeljak, 13. oktobar, danom žalosti u čast Halida Bešlića. Ovom odlukom odajemo poštovanje legendi čije su pesme obeležile generacije i utkale se u našu zajedničku kulturu. Dan žalosti biće obeležen spuštanjem zastava na pola koplja na zgradi Vlade KS i svim javnim institucijama, kao i minutom ćutnje na radnim mestima i javnim skupovima. Hvala ti, Halide, na muzici koja će zauvek živeti među nama - poručio je Nihad Uk na društvenim mrežama.
Podsetimo, muzička legenda Halid Bešlić preminuo je u utorak, 7. oktobra, na KCUS-u nakon teške i kratke bolesti. U Sarajevu je 9. oktobra, ispred Doma mladih održan skup u čast ovog muzičkog velikana i humanitarca. Okupio se veliki broj Sarajlija, a skupu je prisustvovao i Halidov sin Dino.
