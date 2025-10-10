ZVANIČNA ODLUKA VLADE BIH: U ponedeljak Dan žalosti zbog smrti Halida Bešlića

VLADA Federacije BiH donela je odluku o proglašenju ponedeljka, 13. oktobra, za dan žalosti zbog smrti muzičke legendeHalida Bešlića

Vlada Kantona Sarajevo juče je takođe proglasila ponedeljak za dan žalosti.

Vlada Kantona Sarajevo juče je takođe proglasila ponedeljak za dan žalosti.

- Vlada Kantona Sarajevo proglasila je ponedeljak, 13. oktobar, danom žalosti u čast Halida Bešlića. Ovom odlukom odajemo poštovanje legendi čije su pesme obeležile generacije i utkale se u našu zajedničku kulturu. Dan žalosti biće obeležen spuštanjem zastava na pola koplja na zgradi Vlade KS i svim javnim institucijama, kao i minutom ćutnje na radnim mestima i javnim skupovima. Hvala ti, Halide, na muzici koja će zauvek živeti među nama - poručio je Nihad Uk na društvenim mrežama.

Podsetimo, muzička legenda Halid Bešlić preminuo je u utorak, 7. oktobra, na KCUS-u nakon teške i kratke bolesti. U Sarajevu je 9. oktobra, ispred Doma mladih održan skup u čast ovog muzičkog velikana i humanitarca. Okupio se veliki broj Sarajlija, a skupu je prisustvovao i Halidov sin Dino.

