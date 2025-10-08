POZNATI VREME I MESTO SAHRANE ZDRAVKA ŠOTRE: Evo gde će biti sahranjen čuveni reditelj
LEGENDARNI reditelj i scenarista Zdravko Šotra, tvorac nezaboravnih televizijskih serija i filmova, napustio nas je u 93. godini.
Njegova sahrana organizuje se u subotu, 11. oktobra, na Novom groblju u Beogradu, dok će kremacija biti održana istog dana u 14 sati.
Za sada još uvek nema zvanično objavljenih detalja o komemoraciji legandarnom umetniku.
Diplomirao režiju
Inače, Zdravko je rođen 14. februara 1933. godine u Stocu, Šotra je diplomirao režiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu 1954. godine.
Svoju karijeru započeo je u Televiziji Beograd, gde je bio zaposlen od njenog osnivanja 1958. godine pa sve do 2001. Njegov rad obuhvata širok spektar tema – od predratnog građanskog života do poratnih revolucionarnih promena, a sve to kroz prizmu ljudskih sudbina i emocija.
Šotrine serije i filmovi, poput "Porodično blago", "Srećni ljudi" i "Zona Zamfirova", postali su sinonim za kvalitetnu domaću produkciju. Njegovi likovi – predratne dame, narodni tribuni, majstori za kvarove i vizionari – osvajali su srca publike svojom autentičnošću i toplinom.
