SUDBINA VAM PODELI KARTE: Boris Režak priznao da mu tokom karijere nije uvek bilo lako (FOTO)

NISU sve pesme autobiografske, ali svaka nosi neku priču. Nekad je to moja, nekad priča ljudi koji su mi bliski, a ponekad me inspirišu i priče ljudi koje lično ne poznajem, ali me njihove sudbine dotaknu. Uvek postoji neka emocionalna nit, samo je pitanje s kim je povezana. To je ono što pesmu čini živom.

Foto: Novosti

Ovim rečima u razgovoru za „Večernje novosti“, pop zvezda Boris Režak opisuje svoje uzbuđenje pred veliki solistički koncert koji će održati 14. oktobra u Sava centru.

- Odlučio sam publici pružim nezaboravno iskustvo, kako bi publiku svaka nota i strofa dotakle najdublje emocije publike. Foto: Novosti

Od nezaboravnih hitova poput „Gospodska ulica“, „Anđeo“, „Pokora“, „Ti si moja“ i „Lastavica“, do novih numera koje već osvajaju publiku, Boris će u Sava centru podeliti ono najlepše što muzika može da ponudi: iskrenost, emociju i povezanost.

- Beogradska publika će imati i priliku da premijerno čuje novu pesmu “Poruka za nju”, koja donosi još jednu snažnu emotivnu poruku, karakterističnu za moj autorski potpis. Ova koncertna noć nije samo nastup,to je susret umetnika sa publikom, prilika da se prepoznamo u stihovima, melodijama i emocijama koje ne traže objašnjenje. Foto: Novosti

Tokom svog postojanja na estradi, kako nam ističe, pevač je imao i dobre i loše momente.

- Sudbina vam podeli karte, nekada su one dobre, a nekada vam manje odgovaraju, ali to je život - zaljkučio je pop pevač za naš list.

