NE BIH TO IZDRŽALA: Zorica Brunclik ne ide na sahranu Halida Bešlića (FOTO)

Dušan Cakić

08. 10. 2025. u 15:10

ZVEZDA narodne muzike Zorica Brunclik pojavila se danas na snimanju emisije, a tom prilikom je pričala o legendarnom pevaču Halidu Bešliću koji je izgubio bitku u 71. godini.

НЕ БИХ ТО ИЗДРЖАЛА: Зорица Брунцлик не иде на сахрану Халида Бешлића (ФОТО)

Foto: Novosti

Zorica je o njemu govorila na ivici suza, a priznala je po čemu će ga najviše pamtiti.

Foto: ATA images/ A.A.

- Ne idem na sahranu, ne bih mogla to da izdržim. Mi smo se vrlo poštovali, mislim da sam sasvim slučajno ispričala, on je prvi put zapevao kod mene na koncertu. Toliko je brzo pričao, čitav život nije uspeo da uspori, osim u pesmama jer je tada morao. Sećam se da je toliko bio zahvalan što je pevao kod mene na koncertu. Mene je menadžer tada pitao da li može da peva jedan momak, ja sam prihvatila. On mi se odmah zahvalio. Nikada to nije zaboravio. Kada sam imala Arenu, on nije pitao ni gde ni kada, ni koliko treba da peva, on je došao i te noći se vratio odmah. Najviše ću ga pamtiti po dobrim pesmama - rekla je Zorica Brunclik i dodala:

- Pamtiću ga po dobrim pesmama, ali on svakako mene po tom stilu i ponašanju podseća Meha Puzića, to je to ponašanje. On je poslednji u toj sarajevskoj raji. Da treba da vas prenese rukama sada, on bi rekao: "Čekaj, da se ne isprljaš..." eto, takav je on bio – zaćutala je pevačica.

 

