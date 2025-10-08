NE BIH TO IZDRŽALA: Zorica Brunclik ne ide na sahranu Halida Bešlića (FOTO)
ZVEZDA narodne muzike Zorica Brunclik pojavila se danas na snimanju emisije, a tom prilikom je pričala o legendarnom pevaču Halidu Bešliću koji je izgubio bitku u 71. godini.
Zorica je o njemu govorila na ivici suza, a priznala je po čemu će ga najviše pamtiti.
- Ne idem na sahranu, ne bih mogla to da izdržim. Mi smo se vrlo poštovali, mislim da sam sasvim slučajno ispričala, on je prvi put zapevao kod mene na koncertu. Toliko je brzo pričao, čitav život nije uspeo da uspori, osim u pesmama jer je tada morao. Sećam se da je toliko bio zahvalan što je pevao kod mene na koncertu. Mene je menadžer tada pitao da li može da peva jedan momak, ja sam prihvatila. On mi se odmah zahvalio. Nikada to nije zaboravio. Kada sam imala Arenu, on nije pitao ni gde ni kada, ni koliko treba da peva, on je došao i te noći se vratio odmah. Najviše ću ga pamtiti po dobrim pesmama - rekla je Zorica Brunclik i dodala:
- Pamtiću ga po dobrim pesmama, ali on svakako mene po tom stilu i ponašanju podseća Meha Puzića, to je to ponašanje. On je poslednji u toj sarajevskoj raji. Da treba da vas prenese rukama sada, on bi rekao: "Čekaj, da se ne isprljaš..." eto, takav je on bio – zaćutala je pevačica.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
HRVATSKA DOBILA OPOMENU IZ EU: Imaju rok od dva meseca, inače idu na Evropski sud pravde
HRVATSKA je u oktobarskom paketu postupaka zbog povrede prava Evropske unije dobila jedno obrazloženo mišljenje i jednu službenu opomenu, piše hrvatski Indeks.
08. 10. 2025. u 14:28
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
Komentari (0)