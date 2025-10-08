Poznati

PO NJEGOVOM IMENU: Inicijativa da Halid Bešlić dobije ulicu u Sarajevu

Dušan Cakić

08. 10. 2025. u 17:40

ADMELA Hodžić, zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo, najavila je da će podneti inicijativu da se Ulica Koševo u Sarajevu preimenuje u ulicu Halida Bešlića.

Foto: ATA/AA

Hodžić će na narednoj sednici Skupštine KS uputiti inicijativu kojom bi legendarni pevač narodne muzike dobio svoju ulicu u najvećem gradu u BiH.

U objavi na Fejsbuku ona je podsetila i na izjavu samog Halida Bešlića.

- Mi ćemo svi biti zaboravljeni. Pevači posle karijere žive možda 15, 20 godina ili 30 i to je kraj. Ako je bio dobar čovek, može i ulicu da dobije - stoji u njenoj objavi.

 

Fudbal
