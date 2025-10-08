PO NJEGOVOM IMENU: Inicijativa da Halid Bešlić dobije ulicu u Sarajevu
ADMELA Hodžić, zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo, najavila je da će podneti inicijativu da se Ulica Koševo u Sarajevu preimenuje u ulicu Halida Bešlića.
Hodžić će na narednoj sednici Skupštine KS uputiti inicijativu kojom bi legendarni pevač narodne muzike dobio svoju ulicu u najvećem gradu u BiH.
U objavi na Fejsbuku ona je podsetila i na izjavu samog Halida Bešlića.
- Mi ćemo svi biti zaboravljeni. Pevači posle karijere žive možda 15, 20 godina ili 30 i to je kraj. Ako je bio dobar čovek, može i ulicu da dobije - stoji u njenoj objavi.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
HRVATSKA DOBILA OPOMENU IZ EU: Imaju rok od dva meseca, inače idu na Evropski sud pravde
HRVATSKA je u oktobarskom paketu postupaka zbog povrede prava Evropske unije dobila jedno obrazloženo mišljenje i jednu službenu opomenu, piše hrvatski Indeks.
08. 10. 2025. u 14:28
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
Komentari (0)