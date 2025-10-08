PREMINUO ZDRAVKO ŠOTRA: Poznati reditelj i scenarista umro u 93. godini
REDITELj i scenarista Zdravko Šotra koji je potpisao preko 120 televizijskih i filmskih ostvarenja velike gledanosti kako na televiziji, tako i u bioskopima, preminuo je noćas u 93. godini.
Predratni građanski i poratni revolucionarni svet, malovarošani i širokogrudi vizionari, istorijsko i individualno, zabavno i kulturno – elementi su koji čine zavodljivi svet telvizijskih serija Zdravka Šotre.
Njegove predratne dame, bahati narodni tribuni, majstori za kvarove, ali i za dušu decenijama žive po ljudskoj meri uprkos istorijskim rebusima podsećajući da je život igra, ali i više od igre. Zato i danas televizijskog gledaoca plene priče i junaci iz Šotrine majstorske radionice koja vredno radi od prvih dana televizije.
Zdravko Šotrarođen je 14. februara 1933. u Stocu. Diplomirao je režiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu 1954. u klasi profesora Vjekoslava Afrića. Na Televiziji Beograd bio je zaposlen od njenog osnivanja, 1958. do 2001. godine.
Vreme i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.
PLENKOVIĆ TVRDI: Pitanje vlasništva NIS-a biće uskoro rešeno
PREMIJER Hrvatske Andrej Plenković kazao je da veruje da će pitanje vlasništva u Naftnoj industriji Srbije (NIS) uskoro biti rešeno, prenosi RTRS.
08. 10. 2025. u 08:51
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
Komentari (0)