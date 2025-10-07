OTIŠAO VELIKI UMETNIK: Žiri "Zvezda Granda" emotivno o Halidu Bešliću (FOTO)

ČUVENI pevač, Halid Bešlić, umro je danas u 71. godini života posle teške bolesti, a iza sebe je ostavio suprugu Sejdu, sina Dina Bešlića i ogromnu karijeru.

Foto: Novosti

Ekipa "Večernjih novosti" našla se na licu mesta tokom snimajućeg dana emisije "Zvezde Granda" i tom prilikom pričala sa članovima žirija, sa Snežanom Đurišić, sa Aleksandom Milijem, kao i sa Darom Bubamarom. Foto: Novosti

- Ove godine smo uradili pesmu "Sejda" koja je nekako simbol ljubavi prema njegovoj ženi. Sećam se kada me je nazvao da pustimo pesmu malo ranije jer se uplašio za svoju ženu, nije ni sam znao kakva je njegova situacija, a ustvari on je bio taj koji je bio u teškom stanju - priča nam Mili pa se priseća koliko je Halid bio dobar čovek.

- Ono što je pokazao kroz celu svoju karijeru dao je primer kako se uspešni i veliki umetnici postavljaju prema publici i prema ovom poslu - tvrdi pa se nastavlja:

- Imao je ogromnu ljubav koju je nekako kroz celu njegovu karijeru prošla preko svih nas i ostavila je trag koji je neizbrisivi, ja sam stvarno ponosan i to mi je bila želja da sa njim uradim nešto i jako mi je žao povodom ovoga - Miligram je za kraj rekao rečenicu za pamćenje:

- Praznina koja je ostala tim njegovim fizičkim odlaskom biće popunjena onim što je uradio u svom životu i to će još dugo da traje. Foto: Novosti

Za "Novosti" je govorila njegovaq saradnica i prijateljica Snežana Đurišić.

- Zaista mi je jako žao. Imala sam divnu saradnju sa tim čovekom, bio je divan prijatelj i kolega. Pamtiću ga po divnim pesmama, po džentlmenstvu... Bio je stamen, veliki čovek, lepo vaspitan... Kada sam snimala za njegov album, ako nije bio tu uvek je znao da pošalje cveće, bio je pravi džentlmen.

- Poslednji susret sa njim bio je u Sarajevu, bila sam na nekom gostovanju kada je on došao i rekao: "Došao sam samo da te vidim", onako, u njegovom stilu. Na nebo je otišao još jedan velikan, velika greota. Kada sam saznala da je bio bolestan poslala sam mu poruku, odgovorio je i to je bila naša poslednja komunikacija - rekla je Đurišić i doala:

- ⁠Uvek je govorio kad me vidi “Gde si jaranice”. Pamtiću ga po osmehu, i pesmama. Foto: Novosti

"Novosti" ekipa našla se na licu mesta tokom snimanja emisije "Zvezde Granda", te smo tada razgovarali sa Darom Bubamarom.

- Strašno, danas sam bila šokirana kada sam čula", počinje Dara, pa nastavlja:

- Pamtiću ga kao jednog divnog i dobrog čoveka, na stranu što je veliki umetnik, nego je stvarno bio raja i stvarno je bio dobar čovek i skroman, normalan, uvek smo se lepo ispričali kada smo se videli", kaže tužna pevačica pa otkriva kakav je njihov odnos bio:

Uvek je bilo kao i sa Šabanom Šaulićem kad mi je govorio da sam slatka i zvrk - tvrdi pa govori koliko se potresla:

- Šokirana sam, jako mi je žao, toliko me je pogodilo bilo danas da sam prvo morala tamo da popijem neku kafu i nešto da se smirim pa da počenem sa snimanjem.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Tara Koldžić i tajna vitamina B12